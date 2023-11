Share on Twitter

Il progetto “Segmento Tarantella Festival” ha preso il volo a Melbourne, presentato con entusiasmo all’Arts Centre. Diretto da Giovanni Butera del Ceo di Calabria Sona, Giuseppe Marasco, e con la partecipazione di artisti quali Ciccio Nucera, Antonio Grosso e altri, il festival si estende in quattro città del Vittoria – Melbourne, creando un ponte tra diverse generazioni di italiani e connettendo gruppi etnici come quelli greco, libanese e albanese in Australia.

Oltre alle celebrazioni musicali e di danza, il progetto include workshop nelle scuole bilingue e centri per anziani italiani, promuovendo la cultura del Sud d’Italia come fonte di conoscenza e identità. Organizzato dalla “Segmento Foundation”, un’associazione senza scopo di lucro, il festival mira a facilitare la connessione intergenerazionale e a creare un Capitale Reputazionale Positivo attraverso la partecipazione delle scuole locali e associazioni di italiani.







Il programma dell’anno ha già visto diverse attività, tra cui una conferenza stampa, il Festival day a Geelong e altre iniziative che culmineranno nel Melbourne Italian Festa il 26 novembre, con la partecipazione di artisti come Ciccio Nucera e Antonio Grosso. Il sostegno delle istituzioni locali, come la Victoria Multicultural Commission e il patrocinio della Regione Calabria, confermano l’importanza di questa iniziativa nella promozione della cultura italiana in Australia e nel mondo.