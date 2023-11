Share on Twitter

Grazie al Circolo Culturale ‘Mediterraneo’ di Crucoli Torretta.

Domenica 19 Novembre 2023, a cura del Circolo Culturale ‘Mediterraneo’, si è tenuta presso l’Azienda Agricola di Settimio Forciniti, in c.da Cassia, 1a Edizione della Gara di Gastronomia sugli antichi sapori del nostro territorio, intitolata ‘Gara d’i Maccarrùni a ferretti’, alla presenza di un numero considerevole e festante di Soci.

L’evento si è svolto nel rispetto di un apposito Regolamento, che prevedeva la partecipazione di Concorrenti soci e la costituzione di una Giuria di esperti in materia culinaria per la valutazione del migliore piatto, così composta: Leonardo Le Rose, Tommaso Sorrentino, Raffaele Marasco, Don Matteo Giacobbe, Peppino Forciniti, Niki Gagliardi e Marisa Pettinato.

Hanno partecipato alla gara i seguenti soci: Forciniti Ottaviana, Grasso Italia, Labonia Anna Rita, Labonia Maria, Marasco Giuseppina, Marasco Ornella e Procopio Laura.







Ogni piatto, anonimo, è stato numerato, facendo corrispondere ad ogni numero il nominativo di ogni partecipante.

Dopo la dovuta e brillante presentazione della Presidente del Circolo Culturale ‘Mediterraneo’, Prof.ssa Ida Capalbo, che ha illustrato i criteri e le modalità della gara, la presentazione delle Concorrenti-cuoche, nonché quella dei componenti la Giuria, si è proceduto, col sottofondo della Marcetta del Pinzimonio del maestro Piovani, alla presentazione delle pirofile contenenti i maccheroni conditi con i diversi sughi elaborati dalle Concorrenti.

La Giuria, dopo avere assaggiato i vari piatti e dopo attenta valutazione, ha espresso per ogni singolo piatto il proprio voto (da 5 a 10).

Fatti i dovuti conteggi, il Presidente della Giuria dott. Leonardo Le Rose, ha proclamato vincitrice la socia Giuseppina Marasco, alla quale il Sindaco Arch. Giovanni Cataldo Librandi, unitamente alla Presidente del Circolo, hanno conferito l’Attestato di merito, una Corona di alloro e la Fascia di ‘Miss Maccarrùmi’.

Conclusosi i dovuti festeggiamenti in onore della vincitrice, si è proceduto alla ‘Maccarrunàta’ per tutti i convenuti alla manifestazione, a cui hanno fatto seguito i numerosi e diversi ‘secondi piatti’ e la varietà di frutta e dolci, preparati da ogni singolo socio per rendere pantagruelico, fastoso e luculliano il banchetto.

L’evento è stato allietato dalle musiche popolari selezionate dal sig. Battista Lama che hanno reso festosa e goleardica la giornata, socializzando, chiacchierando, ballando in allegria e in amicizia.

A conclusione della rilassante e divertente giornata, all’insaputa di tutti, l’esperta di cucina sig.ra Marisa Pettinato, ha preparato e offerto a tutti i presenti, cioccolato caldo, unitamente ai ‘Crispéddi a ventu’, vere e squisite delizie della nostra tradizione, con gradimento e soddisfazione di tutti.

A renderlo noto è stata la Prof.ssa Ida Capalbo, Presidente del Circolo Culturale ‘Mediterraneo’.