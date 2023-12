Share on Twitter

Share on Facebook

Al Palakrò, la squadra del duo Fuscaldo-Ferrari si impone per 3-0

Francesca Lonetti – Raffaele Ferrari vice allenatore

Nell’ottava giornata del Campionato Regionale Femminile di Serie D, la Punta Alice ritrova il sorriso ed il sapore dei tre punti battendo tre set a zero la Pallavolo Crotone.

Pronostici del match a favore delle ciromarinesi che sconfiggono una, seppur coriacea, squadra rossoblu.

E’ stato un derby a 360° sia per la storicità di entrambe le società sia perché nelle file della Punta Alice militano ben cinque ex “sirenette” oltre al preparatore atletico Michele Schiavo. Le cinque giocatrici sono in prestito proprio dalla Pallavolo Crotone e sono Sara Gerace, Giorgia Scicchitano, Manila Riga e le due “libere” Carolina Attinà e Carla Ciccopiedi.

Pubblico dalle grandi occasioni: il primo set termina col parziale di 15/25 con la Punta Alice che ha vita facile sulle cugine pitagoriche dimostrando una maggiore superiorità tecnica. Dall’altra parte la squadra allenata da mister Antonio Muto non sfigura dimostrando una buona organizzazione.







ADVERTISEMENT

Buona organizzazione che si nota maggiormente nel secondo set dove le crotonesi tengono duro rendendo non troppo scontati set e partita. Il parziale termina con la vittoria della Punta Alice (20/25).

Gara in discesa per le ragazze dei coach Francesco Fuscaldo e Raffaele Ferrari che si aggiudicano anche il terzo set con lo stesso risultato del primo. Punto decisivo firmato Francesca Lonetti. E’ una nota lieta, tra le tante, dato che l’ormai ex capitano della squadra sta giocando poco visti gli impegni universitari.

Importante vittoria, dunque, quella della Punta Alice che ritrova i tre punti che fanno morale e che fanno guardare al futuro con più fiducia. Importanti sono anche i minutaggi che le più giovani De Bartolo e Stasi (assente nella gara di Crotone) stanno acquistando gara dopo gara. Ma la vera forza della squadra è il gruppo, come sottolineato più volte dalle giocatrici stesse. Questo è un elemento fondamentale per poter migliorare sia come collettivo sia nel potenziale delle singole atlete; il tutto facilita l’inserimento delle più giovani. Con questo mix elementi aumenta la qualità della squadra oltre che la mentalità nell’affrontare le gare.

Prossimo match: al Palapicasso di Torretta la Punta Alice ospiterà la Pallavolo Belvedere. Le due squadre sono divise da un solo punto: 12 i punti delle biancoblu, 11 per le cosentine che arrivano al match dopo aver perso in casa per tre set a zero contro il Jolly Cinquefrondi.

Gli ingredienti per assistere ad una bella gara ci sono tutti dato che una, la Punta Alice, vuole dare continuità alla vittoria di Crotone e l’altra, il Belvedere, vuole riscattarsi da una sconfitta tra le mura amiche.

Nicodemo Arcuri