Don Massino Sorrentino di Crotone sarà il nuovo parroco di Cirò. E’ di questi giorni l’annuncio fatta dalla Parrocchia di Santa Maria de Plateis e dal Consiglio Pastorale che giorno nove dicembre alle ore 18.00 presso la chiesa di San Giovanni Battista, arriverà nell’antico borgo, il nuovo Parroco don Massino Sorrentino, che prenderà il posto di don Matteo Giacobbe. Si terrà nell’occasione la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Angelo Raffaele Panzetta. Dalle dimissioni di Don Matteo Giacobbe avvenute lo scorso 10 maggio,( era parroco dal 2017), era rimasto in carica dietro invito di Monsignor Panzetta fino al 30 giugno 2023 per permettere ai bambini di fare le comunioni e le cresime, ma che dopo questa data sempre per volere del vescovo, era rimasto sacerdote e insegnante di religione. Nel frattempo dal mese di luglio fino ai primi di dicembre il Vescovo aveva mandato un amministratore di sua fiducia don Giuseppe Pane. Cirò è una antica comunità con tante chiese sparse su tutto il territorio e una figura costante e permanente è di vitale importanza per la comunità e per i fedeli. Dunque ben venga il nuovo parroco, si spera che possa intraprendere molte attività sociali con i tanti giovani ma anche con le persone anziane del luogo rafforzando i bisogni di fede e di preghiera della comunità cirotana. Al neo parroco giunge il benvenuto da parte dei cittadini.







ADVERTISEMENT