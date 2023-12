Il Milan Club Cirò Marina ha vissuto un’esperienza unica sabato 2 dicembre 2023, partecipando come ospite alla serata di beneficenza organizzata dal Milan Club Marchesato. L’evento, svoltosi presso una location suggestiva, ha visto la presenza di oltre 100 persone desiderose di contribuire economicamente per una nobile causa.

L’iniziativa è stata orchestrata con maestria dal Presidente del Milan Club Marchesato, Salvatore Bonofiglio, affiancato dall’Avvocato Brittelli e dall’Avvocato Salvatore Zannino. L’attenzione ai dettagli e la cura nella preparazione dell’evento hanno reso la serata un momento indimenticabile per tutti i partecipanti.

La serata non è stata solo un’occasione per condividere la passione per il calcio e il Milan, ma anche per dare il proprio contributo a due famiglie bisognose di Mesoraca. Parte del ricavato della serata è stato destinato a queste famiglie, dimostrando come la passione sportiva possa trasformarsi in un gesto di solidarietà concreta.







Ad arricchire la serata con il suo talento comico è stato il noto comico calabrese e appassionato tifoso del Milan, Tonino Pironaci. Le sue barzellette hanno regalato sorrisi e allegria, contribuendo a creare un’atmosfera positiva e divertente per tutti i presenti.

Durante l’evento è stata resa nota l’ufficialità del gemellaggio tra il Milan Club Marchesato e il Milan Club Cirò Marina. La rappresentanza del Milan Club Cirò Marina era composta dal Presidente Pietro Doritti, dal vice Presidente Andrea Spataro e dai consiglieri Cataldo Ceraulo, Antonio Fazio, Federico Alfieri e Vincenzo Doritti. A completare la delegazione, anche i giovani tifosi Lorenzo Doritti e Francesco Ceraulo, che hanno portato entusiasmo e spirito giovanile alla serata.

Questo gemellaggio rappresenta un importante legame tra i due club, un’opportunità per condividere ancora di più la passione per il Milan e per promuovere iniziative benefiche nel territorio. Il Milan Club Cirò Marina ringrazia il Milan Club Marchesato per l’ospitalità e guarda con entusiasmo al futuro, consapevole che insieme si potranno realizzare progetti sempre più significativi per la comunità e per i tifosi rossoneri.