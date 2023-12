Grazie alla sensibilità della dirigente Serafina Rita Anania.







ADVERTISEMENT

In occasione della giornata dei funerali della povera Giulia uccisa dal fidanzato, i ragazzi della 5D dell’ IPSIA di Crotone, del settore meccanico, una classe di 17 alunni, tutta al maschile, hanno scritto delle poesie dedicate a Giulia. Rabbia, ingiustizia, amore, tristezza, sofferenza, sono i sentimenti che trapelano dai loro scritti, di amore e di dispiacere verso questa sfortunata ragazza, un segnale forte da parte di ragazzi adulti, maggiorenni, tristi e dispiaciuti per l’accaduto. Le donne si amano e si rispettano sempre , sono i fiori della nostra vita, la nostra essenza, hanno detto i ragazzi della 5D. Tra le loro poesie scritte dedicate a Giulia, molti i pensieri profondi emersi: ”Non sentirti in colpa ma sei fiera della rivoluzione che hai lasciato” scrive l’alunno Gaetano Bonessi di Melissa; “Nessuna donna deve avere paura di uscire da sola dal suo nido per poter cantare e amare come l’Allodola” scrive invece Alberto Cappa di Pallagorio; “La tua vita era un dono pregiato calpestato dalla follia” scrive l’allievo Simone Iuzzolini di Cirò; “Giulia insieme a te è volato in cielo anche un pezzo del nostro cuore”; scrivi invece Rosario Carvelli di Scandale; “Che vita amara morire di gelosia, dobbiamo cambiare il mondo senza più violenza sulle donne” scrive l’alunno Francesco Presta di Melissa; “Il tuo sorriso era pura luce e allegria ora illumini il cielo nel firmamento tuo”, scrive invece Antonio Bonesse di Melissa; Giulia, così come tante altre donne, sei stata vittima di violenza e soprusi da parte di chi diceva di amarti, ora è tempo di fare giustizia”, scrive l’allievo Robert Catalin Ghimpu di Romania; “Donna vera per i tuoi grandi sogni, per tutte quelle volte che hai creduto in quel amore muto, per tutte quelle volte che non sei stata ascoltata”, scrive invece Nicodemo Cataldo Crapisto di Cirò; “L’amore non opprime, resti pura nei nostri cuori, resti eterna nei nostri ricordi” ha scritto l’allievo Nicola Bevilacqua; “ Canterò le nenie più disperate per te fanciulla rapita dal vento e dal buio delle acque che l’hanno abbracciata”, così scrive invece un docente della classe. Le poesie verranno raccolte in un opuscolo in ricordo di una grande e bella persona come è stata Giulia affinchè il suo sacrificio non resti inascoltato. Tutti i docenti della classe 5D hanno apprezzato il bel sentimento dimostrato dagli allievi. La dirigente Scolastica Serafina Rita Anania si è detta soddisfatta ed emozionata per la sensibilità dimostrata da questi ragazzi che, hanno avuto un pensiero straordinario di amore e affetto verso Giulia, le stesse cose negate da chi diceva invece di amarla.