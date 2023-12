Share on Twitter

Questa mattina hanno preso servizio i 27 nuovi vice ispettori del 18^ corso, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che in tal modo ha sensibilmente potenziato l’organico dei quadri intermedi.

I neo vice ispettori sono stati ricevuti dal Questore Marco Giambra, che ha dato loro il benvenuto, ed ha illustrato le diverse attività in cui saranno impegnati, con delicate funzioni di responsabilità, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Quindi, ha augurato loro buon lavoro a nome di tutti i colleghi della Questura.