La prosecuzione dell’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri del Comando Compagnia Carabinieri di Cirò Marina ha garantito, negli ultimi giorni, ulteriori risultati finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, infatti, due sono stati i soggetti denunciati alla Procura della Repubblica di Crotone per detenzione a fini di spaccio poiché trovati, a seguito di perquisizione domiciliare, in possesso di diverse dosi di marijuana e hashish. Un altro soggetto, ancora, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: i militari dell’Arma, infatti, a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale, hanno percepito lo stato di alterazione del conducente, che, a seguito di accertamenti svolti all’ospedale di Crotone, è risultato positivo alla marijuana. Per il giovane, deferito alla Procura della Repubblica, è scattata anche la sospensione della patente di guida.