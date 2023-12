La Giornata del Cavaliere è stata dedicata in Onore della Capitaneria di Porto di Crotone.

L’evento si è svolto alle ore 11,00 nel ristorante Lido San Leonardo di Crotone, in due fasi: La prima con i saluti alle autorità, la lettura del cerimoniale da parte del Comm. Nicola Facente Cerimoniere dell’A.N.I.O.C. Provinciale di Crotone è consegna di attestati ai nuovi soci che hanno avanzato di grado e ai soci che hanno compiuti dieci anni di associazione di Crotone e di Soverato (CZ), due attestati, uno alla memoria della Signora Franca Pavan e uno di merito al trio di fisarmoniche, un riconoscimento di una pergamena in argento alla Capitaneria di Porto di Crotone, un riconoscimento al C.V. Domenico Morello, Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone e alla sua consorte. A consegnare gli attestati e riconoscimenti sono stati il Comandate della Capitaneria di Porto e l’Avv. Fabrizio Meo Consigliere e Presidente della IV Commissione Cultura del Comune di Crotone. I 17 riconoscimenti decennali, sono stati dedicati alle donne, la pergamena e altri riconoscimenti, sono state creazioni pregevoli del Cav. Uff. Michele Affidato, Maestro Orafo in Crotone.

La seconda fase, è stata animata dal Trio di fisarmoniche di Iacopo Carvelli, Antonio Messina, Davide Saporito, dell’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” di Petilia Policastro, diretto dal Cav. Maestro Francesco Castagnino.

Il concerto è iniziato con l’Inno di Mameli, in onore della Capitaneria di Porto, poi dei brani del Santo Natale e brani calabresi, strumenti animati da suoni armoniosi, emuli dei veri Cavalieri al servizio dell’Altissimo, a lode degli umili costruttori di pace nel Mondo.

Sono intervenuti, il Comandante della Capitaneria di Porto, che ha spiegato i servizi e gli interventi delle operazioni di salvataggio nel mare, il Signor Filippo Esposito, Assessore Emerito del Comune e della Provincia di Crotone, al quale è stato consegnato l’attestato di Cavaliere, l’avv. Fabrizio Meo, Consigliere e Presidente della IV Commissione Cultura del Comune di Crotone.

Il Delegato Provinciale dell’ANIOC di Crotone e Coordinatore Regionale, ha ringraziato: Il Capitano di Vascello Domenico Morello, Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, per avere accettato il riconoscimento alla Capitaneria di Porto nella Giornata del Cavaliere e tutti i presenti.

Poi ha ricordato agli ospiti che l’ANIOC “Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche” di Crotone, è stimata da tutti gli Ordini Cavallereschi.

Ha informato che, quest’anno sono entrati nella nostra associazione quattro nuovi Soci e cinque hanno ottenuto l’avanzamento di grado.

Dopo ha ringraziato: Il Cav. Uff. Michele Affidato, Maestro Orafo in Crotone, per l’offerta di un gioiello, i commercianti di Crotone e la Dama Nadia Montirosso, Delegata Comunale dell’A.N.I.O.C. di Soverato (CZ), che hanno offerto un regalo per la nostra riffa di fine anno, che sicuramente è la più florida di tutte le Associazioni, per il numero degli oggetti in palio e la più economica per il costo dei biglietti.

Ha comunicato che, il ricavato della riffa verrà devoluto a bambini bisognosi.

Ha ringraziato Il Cav. Gennarino Perri, per le bottiglie di grappa in omaggio, l’Azienda vinicola Francesco Malena, per offerto il vino per il pranzo. i proprietari del ristorante San Leonardo signor Pantaleone e Francesco Marino e tutti i dipendenti, per averci sempre accolti con riverenza.

Poi un ringraziamento particolare al Segretario Cav. Francesco Saverio Scicchitano e al Cerimoniere Comm. Nicola Facente, per la loro collaborazione e la loro umiltà da veri Cavalieri.







Ha spiegato che, quest’anno, abbiamo aiutato famiglie bisognose e lo faremo continuatamente fino a quando lo possiamo, queste piccole cose hanno visto arricchire il nostro bagaglio culturale e morale, particolarmente importante perché lo abbiamo fatto insieme, per noi e la nostra Città.

Ha chiuso con tanti Auguri di un Santo Sereno Natale e un Gioioso Anno nuovo a tutti i presenti e le loro famiglie.

All’evento erano Presenti, Il C.V. Domenico Morello, Comandante della Capitaneria di Porto e tre suoi collaboratori, il Cav. Mario Santoniccolo, Delegato Comunale di Bari dell’A.N.I.O.C. e la sua consorte, La Dama Nadia Montirosso, Delegato comunale di Soverato, soci di Soverato e Catanzaro, il Comm. Antonio Ceraso, Sindaco di Cutro e la sua consorte Signora Chiara Olivo, l’Avv. Fabrizio Meo, Consigliere e Presidente della IV Commissione Cultura del Comune di Crotone, il Cav. Filippo Esposito, assessore Emerito del Comune e della Provincia di Crotone, il dott. Nicola Bilotta Sindaco Emerito di Roccabernarda e la sua consorte Dama Elisabetta Rizza, la Signora Maria Teresa Tristaino, assessore Emerito del Comune di Melissa e il suo consorte Cav. Francesco Mosca, il Cav. Giuseppe Barbuto Socio Fondatore e Primo Presidente del Lions Club Crotone-Marchesato e la sua consorte Signora Rita Bassi, il Comm. Michele di Caro, Presidente dell’Associazione Marinai d’Italia di Crotone, il Signor Ugo Ranieri, Presidente Emerito dell’Associazione Marinai d’Italia di Crotone e soci, numerosi sono stati i partecipanti.