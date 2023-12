Nel suggestivo scenario del teatro Alikia, il polo dell’infanzia Un Mondo a Colori ha regalato un’indimenticabile serata natalizia con la sua annuale recita. I giovani attori, vestiti a festa, hanno portato in scena l’opera intramontabile di Charles Dickens, “A Christmas Carol”, trasmettendo valori profondi come la generosità e l’importanza di donarsi agli altri.

La serata è stata aperta dalla Vice Preside, Cristiana Atodirese, la quale ha guidato tutti i presenti in un riflessivo discorso annuale. Un’attenzione particolare è stata posta sulla generosità e sull’aiuto al prossimo, temi centrali che hanno caratterizzato l’intera performance.

In un gesto di solidarietà natalizia, la scuola si è impegnata nella raccolta di fondi destinati all’associazione Airc, attiva da oltre 50 anni nella ricerca e cura delle malattie oncologiche. Un modo tangibile per dimostrare come il Natale possa essere un’occasione per condividere e aiutare chi ne ha bisogno.

La recita è stata il risultato di un impegno collettivo, coinvolgendo tutto lo staff e il personale scolastico. La scenografia, un palco dipinto a mano con cura, ha reso l’atmosfera ancor più magica.







Tra le novità di quest’anno, spiccano l’introduzione del progetto di inglese nell’offerta formativa, evidenziato dalla toccante esibizione del canto natalizio in lingua inglese, “We Wish You a Merry Christmas”. Inoltre, i bambini hanno formato un coro di canzoni natalizie, guidato dal talentuoso maestro Vincenzo Greco, coinvolgendo anche le mamme in un’esperienza musicale unica.

L’evento si è concluso con l’augurio sincero di buone feste, nella speranza che questo possa essere un Santo Natale per tutti. Un Mondo a Colori ha dimostrato ancora una volta che la magia delle festività si esprime appieno nell’unione, nella generosità e nell’amore condiviso.