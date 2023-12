Giovedì 21 dicembre, presso l’Istituto comprensivo “Filottete”, nell’Auditorium della scuola secondaria di primo grado “Don Bosco”, si è concluso il progetto Lions Kairos, service di rilevanza nazionale,nato nel 2008, che ha visto coinvolte le classi terze della scuola primaria del plesso “Ferrari”. Quattro classi con ben 78 bambini di otto anni, che hanno lavorato insieme in un percorso formativo sull’inclusione, affinché tutti i bambini possano stare bene insieme senza escludere nessuno, attraverso una serie di attività e di sperimentazioni per la comprensione e l’accettazione della diversità, con dialoghi, canzoni, esercizi e giochi di ruolo per permettere ad ognuno di mettersi nei panni del “diverso”, sperimentandone le problematicità, ma al contempo valorizzando le qualità possedute. I bambini si sono esibiti sul palco contemporaneamente recitando, cantando, mimando il bellissimo viaggio dell’orso Panda verso Abilian,che KAIRÒS propone per raggiungere il grande obiettivo dell’inclusione, una finalità di alto valore, oggi più che mai. L’obiettivo del progetto è di stare insieme senza escludere nessuno e trovare nella diversità le qualità e i valori che essa ha, concetto racchiuso in un breve slogan “insegniamo ai nostri figli accogliere le ricchezze delle differenze”. Tale fine è stato raggiunto con successo dalle maestre della scuola Ferrari, impegnate nel Progetto Lions KAIRÒS: la referente Tonina Bruno e le maestreFilomena Liotta, Mariangela Carluccio, VittoriaGiardino, Veronica Pecoraro, Virginia Marasco,Maria Gentile, Maria Orsola Arcuri, Rosa Zucco eCorrado Dieni.

Fortemente voluto dal Lions Club Cirò Krimisa, presieduto da Antonio Aloisio, e dal presidente di service Mariolina De Franco, coordinatrice New voices della II Circoscrizione, che ha selezionato il materiale donato alla scuola, ed accolto con immenso entusiasmo da docenti e genitori di tutti le classi coinvolte, presenti alla manifestazione conclusiva e oltremodo commossi ed emozionati di fronte alle performances dei loro bimbi. Era presente anche una delegazione di club tra cui il presidente di zona in sede, Filomena Zungri, ed i soci Mario Patanisi, Orsola Siciliani e Maria Caligiuri.

Un ringraziamento di cuore a tutti docenti ed alunni coinvolti, ai quali i Lions, promotori dell’iniziativa, hanno consegnato degli attestati di riconoscimento e un video ricordo delle loro performances, Grazie al dirigente scolastico Maria Rosaria Longo, alla collaboratrice Carmela Fazio e ai genitori per aver regalato a tutti una mattinata fiabesca con il valore più significativo del Vangelo, il quale condurrà di sicuro ognuno di noi al Natale con un cuore nuovo.







