Il nuovo coordinamento del Partito Democratico trascorse le vacanze natalizie non perde tempo e ritorna a riunirsi. Tanti gli argomenti trattati e non poche le richieste di cittadini a voler sostenere questo progetto. Il neo eletto gruppo dirigente nell’ultimo incontro tenutosi giovedì 4 gennaio 2024, ha discusso di amministrative 2024, della volontà unanime nel voler presentare una propria proposta ma con l’obbligo morale di dover ascoltare e dover dialogare con tutti coloro che ne avranno reale volontà e che dimostreranno di avere a cuore le sorti di Strongoli mettendo da parte personalismi e interessi particolari. Subito dopo si è fatto il punto su alcuni temi che in questo periodo natalizio hanno attanagliato l’intera città. Si è iniziato dalla raccolta rifiuti, portata avanti a singhiozzo e per come abbiamo avuto modo di capire gli operatori hanno lavorando senza alcuna retribuzione; su questo non si può attendere l’elezione del nuovo sindaco ma è un nodo da sciogliere subito e nei prossimi giorni ne discuteremo con chi di competenza. Sviscerato il predetto problema si è passati alla questione “mancanza di contanti” che i cittadini di Strongoli subiscono ormai da mesi; nel periodo più importante per le attività commerciali presenti in paese, cioè nel periodo natalizio, la gente si è ritrovata spesso e malvolentieri senza un euro in tasca; un vero peccato! prima niente banca, adesso niente posta. Avevamo un postamat che funzionava “bene”, adesso abbiamo un solo sportello alla marina che, cronometro alle mani, ti consente di prelevare in non meno di 10 min. Qui a Strongoli il tempo si è fermato e la responsabilità è di tutti, nessuno escluso! Ogni associazione, ogni movimento, ogni partito vale tanto quanto la gente che li rappresenta; nel bene e nel male le persone fanno la differenza, ecco, il Partito Democratico crede che giuste donne e giusti uomini, con passione, dedizione e senza bisogni personali e particolari potranno rialzare le sorti di questa comunità. Siamo per la crescita di chi è neofita ma anche di chi ha mostrato competenza e serietà. È vero, queste sono soltanto belle parole ma confidiamo realmente nei volti delle persone che in primavera rappresenteranno la nostra proposta elettorale, perché i loro volti e i loro curricula dovranno essere il nostro biglietto da visita e dovranno fugare ogni dubbio.Infine, ribadiamo a caratteri cubitali che non siamo uno dei tanti cartelli elettorali che nasce oggi per poi morire appena dopo le elezioni, e su questo a buon intenditor poche parole.







