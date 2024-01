Conferenza stampa presso il salone del consiglio Comunale, promosso dalla Fondazione Città di Cirò Marina e dallo stesso Comune, allo scopo di illustrare il nutrito programma che a partire dal 21 gennaio prossimo vedrà presso il Teatro Alikia, susseguirsi spettacoli di cabaret, sceneggiature in vernacolo, musical, con occhio e attenzione anche verso i bambini delle scuole infanzia e primarie della città alle quali è stato riservato un “Matiné” ricco di appuntamenti grazie alla collaborazione con l’istituto Vivaldi e con la stessa delegata alle attività teatrali, Virginia Marasco che ha introdotto la conferenza stampa e illustrato gli obiettivi principali di questa stagione teatrale: fare diventare il teatro e la sua attività punto di riferimento sociale e di aggregazione. Come noto infatti, Il teatro è una realtà che possiede finalità educative e dall’altro pedagogiche, ponendo al centro il soggetto spettatore e quello recitativo, perseguendo attività che stimolano lo sviluppo della creatività e della comunicazione. E su questi aspetti, presentando il ricco programma, che Giovanni Malena, presidente de gruppo teatrale Krimisa nonché vice presidente delegato della Fondazione, ha sottolineato e chiesto a tutti, di contribuire e stimolare la partecipazione di tanti intorno alla vita dell’attività teatrale e la partecipazione a laboratori teatrali che saranno con doppio turno, soprattutto quando, come ha detto l’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Grazia Panebianco, questo stimola la creatività. Infatti, come è stato detto, avvicinarsi al mondo teatrale e artistico, nonchè la partecipazione a laboratori teatrali, soprattutto se caratterizzati da finalità didattico educative che favoriscono lo sviluppo armonico della personalità dei bambini e dei giovani è, in fondo, come detto, il principale obiettivo della Fondazione e dello stesso Comune, unitamente a quanti hanno collaborato alla realizzazione del ricco cartellone. Un ricco programma che si svilupperà fino al mese di aprile e il quale costo in abbonamento è di euro 80, fatta eccezione dello spettacolo che sarà tenuto da Rosalia Porcaro, “Donne” il 9 marzo che sancisce anche il protocollo d’intesa fra l’Associazione Armunia, di Rosignano Marittima (Toscana) e la Fondazione, per una sempre maggiore apertura e collaborazione con il mondo teatrale anche nazionale. Una lunga manifestazione che si è potuta realizzare anche grazie al sostegno economico di numerosi operatori d’impresa della città a significare quanto importante sia trovare sinergie e collaborazioni per il rilancio della città. Un messaggio forte alla città a partecipare ed intervenire presso il Teatro Alikia, per trascorrere due ore in serenità, assistendo a performance che sicuramente garantiranno, allegria, risate, piacevoli ascolti ma anche riflessioni profonde.







