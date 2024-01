Share on Twitter

13 Gennaio 2024

CROTONE: Martino, Tarantino, D’Amora, Tosto, Galardo, Geremicca (29’st Voncina), Coscia, Loiacono, Ambrogio (1’st Solmonte), Aprile, Poerio (29’st Ferraj). All. Lomonaco

COSENZA: Baldi; Touadi, Barone, Mammolito, Armari (1’st Essengue), Occhiuto, Attanasio (23’st Musella), Di Porto, Novello, De Salvo (1’st Contiero), Benedetti (23’st Cannatelli). All. Gatto

ARBITRO: Luongo di Napoli

MARCATORI: 21’st Attanasio

AMMONITI: Geremicca, Aprile (Cr); Armari, Occhiuto, Di Porto (Co)