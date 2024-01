Lo rende noto Sergio Ferrari, Presidente della Provincia di Crotone.

Si sono svolte nelle giornate di sabato 13 gennaio e di domenica 14 gennaio 2024 le operazioni dell’Ufficio Elettorale Provinciale, di raccolta delle candidature per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

A mezzogiorno di oggi, domenica 14 gennaio 2024, si sono concluse le operazioni di presentazione delle liste.

Sei le liste presentate e trentacinque i candidati.

Nei prossimi giorni sarà effettuata la convalida e l’ufficialità delle liste e dei candidati di cui verrà data comunicazione ai rappresentanti delle stesse.

«Il rinnovo del Consiglio Provinciale è un appuntamento importante, in cui i sindaci e i consiglieri dei nostri Comuni sono chiamati a scegliere i loro diretti rappresentanti nell’Ente intermedio, per svolgere un delicato e strategico ruolo di congiunzione fra i 27 Comuni della nostra provincia e gli altri enti sovraordinati.

Ai candidati auguro una bella e vivace campagna elettorale e per coloro che risulteranno eletti auspico un proficuo lavoro al servizio del territorio in una Provincia, che mi onoro di rappresentare, che continuerà ad esercitare, come successo in questi due ultimi anni, il ruolo di “Casa dei comuni”.

“Un segnale di una ritrovata e rilevante partecipazione che – continua il presidente Ferrari -mi fa ben sperare per il prossimo futuro in cui tutti noi saremo chiamati ad affrontare sfide fondamentali con l’obiettivo di creare un domani condiviso, inclusivo e sostenibile, valorizzando progetti e soluzioni in grado di generare un impatto positivo su ambiente, territori e comunità al fine di creare prospettive di progresso e opportunità di lavoro, per le nostre straordinarie ragazze e per i nostri straordinari ragazzi “.