Ryanair ha ufficialmente reso noto il suo operativo estivo 2024 per l’aeroporto di Crotone, rispondendo alle aspettative del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. A partire dal 1° aprile e fino a tutto ottobre, la compagnia irlandese opererà voli giornalieri per Milano/Bergamo, tre volte alla settimana per Bologna, e due volte alla settimana per Treviso.

Una delle novità più rilevanti è il potenziamento della rotta Crotone-Milano/Bergamo, che oltre ad essere giornaliera, includerà doppi voli nei giorni di alta affluenza, offrendo maggiore flessibilità di viaggio agli utenti durante le festività e la stagione estiva.

Il volo Crotone-Bologna seguirà una programmazione variabile: da aprile a maggio, sarà disponibile tre giorni alla settimana (martedì, venerdì e sabato), mentre da giugno ad agosto aumenterà a cinque giorni (martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica). Nel periodo settembre-ottobre, la frequenza tornerà a tre giorni (martedì, sabato e domenica).







Per quanto riguarda la rotta estiva Crotone-Treviso, questa sarà operata due volte alla settimana, precisamente nei giorni di martedì e sabato.

Al momento della pubblicazione dell’orario, i prezzi dei biglietti sono stati uniformi o simili su tutte le tratte, tuttavia, è consigliabile attendere eventuali aggiornamenti dell’algoritmo di Ryanair prima di effettuare l’acquisto. Non vi sono ancora notizie ufficiali riguardo al quarto volo verso una località del Nord Italia, presumibilmente Torino, annunciato in precedenza dal governatore Occhiuto. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa espansione delle rotte aeree da e per Crotone.