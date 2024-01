A Cirò Marina, gli amanti della cucina orientale avranno di nuovo l’opportunità di deliziare il proprio palato presso il ristorante giapponese Tokyo Sushi, situato in Via Torrenova. A partire da domani 18 gennaio, il locale accoglierà gli appassionati della gastronomia asiatica, offrendo una varietà di piatti tipici rivisitati in chiave creativa e moderna.

Tokyo Sushi si presenta come l’indirizzo ideale per immergersi in un’esperienza culinaria unica, che abbraccia le delizie della cucina giapponese e cinese. Il ristorante propone una fusione di sapori autentici e innovativi.

Tra le proposte culinarie più accattivanti spicca la formula “All you can eat”, che consente agli ospiti di assaporare liberamente sushi, sashimi e altri piatti prelibati a un prezzo fisso. Una scelta che permette di esplorare la vasta gamma di specialità presenti nel menù senza limiti, garantendo un’esperienza gustativa completa.







ADVERTISEMENT

Tokyo Sushi accoglie i clienti sei giorni su sette, lunedì chiuso, offrendo il servizio a pranzo dalle 12.00 alle 15.30 e a cena dalle 18.30 alle 23.30.

Grazie alla formula “All you can eat”, il costo del pranzo è fissato a soli 15,90 €, mentre per la cena il prezzo è di 25,90 € (bevande escluse). Un’opportunità imperdibile per chi desidera assaporare la ricchezza dei sapori orientali a un prezzo conveniente.

La prenotazione di un tavolo presso Tokyo Sushi è semplice e rapida. Gli interessati possono chiamare i numeri 320.5644524 e 351.8059999, oppure recarsi direttamente in Via Torrenova. Un invito a vivere un’esperienza gastronomica straordinaria, dove tradizione e innovazione si fondono armoniosamente per soddisfare i palati più raffinati.

Il commento del proprietario:

“Il Ristorante Tokyo Sushi desidera rassicurare la propria stimata clientela in merito alle recenti questioni sollevate riguardo alla tracciabilità degli ingredienti. Ci preme sottolineare che tutti gli ingredienti utilizzati nella nostra cucina, inclusi il pregiato pesce proveniente dal rinomato fornitore Pregis, sono soggetti a rigorose certificazioni. Allo stesso tempo, per sostenere l’economia locale, ci impegniamo a garantire l’origine certificata di frutta e verdura, adottando inoltre il principio del “chilometro zero” per favorire prodotti a breve distanza dalla nostra sede. Ogni altro ingrediente è supportato da documentazione dettagliata attraverso fatture d’acquisto. Presso il Tokyo Sushi, la nostra attenzione scrupolosa nella selezione dei fornitori riflette il nostro impegno a offrire ingredienti di qualità superiore. I nostri clienti possono confidare nella sicurezza e nell’eccellenza degli ingredienti che caratterizzano le nostre deliziose proposte gastronomiche. Apprezziamo la vostra comprensione e restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità. Grazie per la fiducia.”