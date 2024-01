Il 17 gennaio è una data speciale per tutti gli amanti della pizza in tutto il mondo, perché si celebra la Giornata Mondiale della Pizza, nota anche come World Pizza Day. In occasione di questa festa del gusto, la rinomata pizzeria Magic Pizza di Claudio Zucco a Cirò Marina ha deciso di deliziare i suoi clienti offrendo pizze straordinarie dalle 17.30 alle 18.30.

Magic Pizza situata sul Lungomare di Cirò Marina, nei pressi dell’entrata del porto, la pizzeria è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di pizza artigianale, offrendo sapori autentici e una vista mozzafiato sul mare.

Un po’ di storia:

La scelta del 17 gennaio per celebrare la Giornata Mondiale della Pizza non è casuale. Questa data è legata alla festa di Sant’Antonio Abate, il Santo Patrono del fuoco e, di conseguenza, il protettore dei fornai e dei pizzaioli. La tradizione vuole che il fuoco sia l’elemento chiave nella vita dei pizzaioli, in quanto la vera pizza, secondo la consuetudine, deve essere cotta nel forno a legna.







La festa della pizza ha radici profonde nella cultura napoletana e nel mondo dei pizzaioli. Fin dal XVIII secolo, ogni famiglia napoletana si riuniva nella notte di Sant’Antonio Abate per accendere un fuoco propiziatorio, un rituale che persiste ancora oggi a Napoli e in tutta la Campania. Questa antica pratica rafforza il legame tra la pizza e la figura del pizzaiolo con le tradizioni culturali e gastronomiche della regione.

Non è solo la pizza a essere stata riconosciuta a livello mondiale, ma anche la figura del pizzaiolo. Nel 2018, l’UNESCO ha conferito il prestigioso riconoscimento di patrimonio immateriale dell’Umanità a entrambi, sottolineando l’importanza di preservare e tramandare le tecniche artigianali e le conoscenze legate alla produzione della pizza e al ruolo chiave del pizzaiolo.

La pizzeria Magic Pizza di Cirò Marina, con la sua partecipazione attiva a questa celebrazione, si conferma non solo come un luogo di eccellenza gastronomica ma anche come custode di tradizioni culinarie che continuano a legare le comunità intorno a un piatto che, più di ogni altro, incarna il sapore e la convivialità dell’Italia. In questo giorno speciale, invitiamo tutti gli amanti della pizza a unirsi alla festa e assaporare la magia della pizza presso la Magic Pizza, dove l’amore per la tradizione e la passione per la buona cucina si fondono in ogni morso.