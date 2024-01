Share on Twitter

Il Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha annunciato con grande entusiasmo il ritorno di una delle tradizioni più amate della città: il Carnevale di Cirò Marina. Questo evento, noto in passato per i suoi carri allegorici e la partecipazione vivace della comunità, è stato un pilastro della cultura locale che si è affievolito nel corso del tempo. Tuttavia, l’Amministrazione Comunale è ora determinata a riaccendere lo spirito carnevalesco e far rivivere l’antica gloria di questa festa.

Il Sindaco ha invitato la comunità a partecipare attivamente alla creazione e all’organizzazione dell’evento, sottolineando che ogni contributo è prezioso. Siano essi la costruzione di carri allegorici, la partecipazione a gruppi di ballo o la condivisione di idee creative, tutti sono incoraggiati a contribuire al successo del Carnevale di Cirò Marina.

Per coloro che desiderano collaborare o sostenere l’iniziativa, è stato indicato di contattare l’Assessore Giuseppe Strancia, coordinatore dell’evento, o il Consigliere Francesco Affatato. Ogni abilità, grande o piccola, è benvenuta, e artisti, artigiani, volontari e chiunque desideri offrire il proprio tempo e talento sono invitati a partecipare attivamente.







Il Sindaco ha anche anticipato che nei prossimi giorni saranno condivisi ulteriori dettagli sull’evento, tra cui le date, il programma e le modalità di partecipazione. Invita tutti a seguire i canali ufficiali per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Infine, il Sindaco ha sottolineato che il Carnevale di Cirò Marina è più di una festa; è un simbolo della comunità unita e della ricca cultura locale. Invita tutti a riscoprire insieme la gioia, i colori e l’entusiasmo che hanno sempre caratterizzato questa meravigliosa tradizione. Concludendo il suo annuncio, il Sindaco Ferrari ha espresso l’entusiasmo nell’aspettare numerosi partecipanti per rendere il Carnevale di Cirò Marina un evento indimenticabile.