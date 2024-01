Share on Twitter

20 Gennaio 2024

CROTONE: Dini; Papini, Loiacono, Bove (24’st Bruzzaniti); Tribuzzi, Petriccione, Vinicius (24’st Felippe), Vitale (16’st Gomez), Giron (43’st Crialese); Tumminello, D’Ursi (43’st Cantisani). A disp. : D’Alterio, Lucano, Jurcec . All. Zauli

VIRTUS FRANCAVILLA: Branduani; Dutu, Monteagudo, De Marino; Biondi (23’pt Carella ), Di Marco, Risolo, Ingrosso; Macca; Polidori (33’st Garofalo), Artistico. A disp. : Carretta, Lucarelli, Fekete, Gasbarro, Nicoli, Cardoselli, Serio, Giovinco, Vapore. All. Occhiuzzi







Arbitro: Ramondino di Palermo

Reti: 7’pt Macca (F), 27’st Tribuzzi (C)

Ammoniti: Risolo (F), Bove (C), Petriccione (C), Macca (F)

Spettatori: 3.740