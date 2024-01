Due i punti salienti posti all’odg della seduta di ieri, 24 gennaio: l’approvazione del progetto per la riqualificazione di Via Taverna e l’ampliamento dei posti cimiteriali con la costruzione di una nuova area. Sul primo punto, come si ricorderà, era stato votato un prossimo intervento urbanistico avente come titolo: Mitigazione del rischio idraulico dell’abitato”. In sostanza, era stata illustrata l’idea progettuale che riqualificherà tutta la zona di Via Taverna, da anni avulsa dal contesto cittadino in termini di bitumazione, illuminazione, rete fognaria, marciapiedi, rendendola così, infine, totalmente urbanizzata. Un intervento complessivo della sistemazione del popoloso quartiere che ieri ha determinato, con la sola astensione del PD, “l’approvazione del procedimento di riconoscimento del pubblico uso sulla viabilità ricadente sulla proprietà privata” in attesa del completamento di tutto l’intervento progettuale che ancora necessita di alcune liberatorie da parte dei residenti onde evitare eventuali contenziosi che allungherebbero il completamento di tutti i lavori. Il secondo puto ha riguardato “i lavori di ampliamento del cimitero comunale, con l’approvazione del progetto definitivo ed adozione della variante al vigente Piano regolare generale 307/2001, con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”. Sul punto è stato lo stesso Sindaco, Sergio Ferrari a spiegare e illustrare le modalità con le quali si procederà, sia alla sistemazione del cimitero attuale, per lavori dei quali si è ottenuto un finanziamento di 200 mila euro, ma ha dato anche i numeri di quante nuove cappelle gentilizie (circa 160/190) si potranno realizzare oltre i loculi. Un’area di circa 5800 mq. che sarà perimetrata e che dovrebbe soddisfare le richieste che saranno prodotte. Su questo puto il Sindaco ha voluto precisare che è stato tenuto da conto anche le tante domande già avanzate e protocollate da anni, ma che non garantiscono l’automatica accettazione delle stesse. Su tutta la questione della sistemazione e delle modalità della fruizione delle cappelle e dei loculi, si è aperta una riflessione, anche con il contributo della minoranza, sulle modalità di assegnazione e su un nuovo regolamento che sarà affrontato in seno alla composizione di una eventuale commissione e nei gruppi consiliari prossimamente. L’opera sarà finanziata senza gravare sul bilancio Comunale, prevedendo che la somma occorrente sarà ricavata dal pagamento delle quote che verseranno gli assegnatari delle cappelle e dei loculi. A tal fine, sempre lo stesso Sindaco, ha detto che si è fatto una considerazione sulle attuali circa 140 domande già inoltrate, ma solo al fine previsionale. A margine dei punti suddetti, in apertura il Sindaco, Sergio Ferrari ha notiziato il Consiglio Comunale sulla vicenda che in questi giorni sta interessando tutto il comparto agricolo della provincia e non solo e che ha visto il settore imprenditoriale e di categoria, con i Sindaci. Sindacati, operatori agricoli scendere in strada per manifestare chiedere a gran voce attenzione su alcuni punti fondamentali. Un sostegno fortemente voluto da tutti i sindaci del comprensorio. Manifestazioni che hanno nell’immediato prodotto un incontro in Regione con l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, protrattasi fino al tardo pomeriggio. Durante l’incontro quattro sono stati i punti sollevati e posti all’attenzione: le cartelle esattoriali emesse dai consorzi di bonifica a fronte di un mancato servizio, il tempo di pagamento dei Pac, il problema del caro energia e l’annoso problema dei cinghiali. Punti sui quali lo stesso Assessore regionale ha dichiarato il proprio impegno per sostenere un comparto trainante per la provincia Crotonese e l’intera Calabria.







