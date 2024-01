L’Antica Gelateria Fortino di Cariati, ancora una volta protagonista alla Sigep di Rimini. “Il 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè – riporta una nota – è una rassegna straordinaria dedicata esclusivamente ai professionisti che anticipa tendenze ed innovazioni delle 5 filiere in esposizione e che con i suoi 129.000mq e rappresenta la miglior offerta internazionale in quanto a materie prime, ingredienti, tecnologie e attrezzature, arredamento e servizi.” La gelateria calabrese ottiene l’ennesimo prestigioso riconoscimentocon il gusto Pistacchio nell’ambito di un concorso internazionale che ha visto, tra i partecipanti, maestri gelatieri provenienti da tutta Europa e Italia. Un premio, questo, particolarmente sentito nel settore della gelateria che va a consacrare una gelateria calabrese che, ormai da oltre un decennio, ottiene premi nazionali ed internazionali e che mantiene sempre costante il grande livello dei propri prodotti. «Questa volta non me lo aspettavo – dichiara soddisfatto il Maestro Gelatiere Luigi Fortino – non solo perché la competizione è stata molto partecipata ma anche perché la giuria era davvero di grande livello. Pino Scaringella e Nicola Netti, tra i migliori Maestri Gelatieri che abbiamo in Italia, Peppe Curti, docente presso il Gambero Rosso, e tanti altri. Naturalmente sono molto soddisfatto anche perché per la prima volta ottengo il “Carrettino d’Oro” e voglio dedicare questo riconoscimento a tutti i clienti che ormai da anni frequentano le nostre gelaterie di Cariati e Cirò Marina e poi al nostro territorio ed alla Calabria che, in queste competizioni, cerchiamo di rappresentare sempre con orgoglio». “Questo risultato straordinario conferma la qualità dei gelati dell’Antica Gelateria Fortino, la capacità di produzione e la grande attenzione, sempre crescente, verso un prodotto gastronomico tra i più amati, soprattutto, dai più piccoli. Sono felice per Luigi Fortino, che è un nostro socio fondatore e per la sua Famiglia ma, soprattutto, sento di ringraziarlo perché anche attraverso questo ulteriore riconoscimento ci aiuta a promuovere la Calabria Eccellente” dichiara Fabio Pugliese, Presidente dell’Associazione Calabria Excellent ETS.







