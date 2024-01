Nell’ultimo confronto contro Ischia, la Rari Nantes Auditore aveva subito una sconfitta amara, ma la squadra è tornata con una reazione veemente e determinata nell’incontro successivo contro l’Arechi Salerno, una delle squadre più agguerrite del campionato.

Il match è stato caratterizzato da un inizio forte della compagine ospite, ma il Crotone è riuscito a mantenere il controllo della partita. All’intervallo, la situazione era di parità con un punteggio di 5-5, ma, come spesso accade in questa stagione, è stato il terzo quarto a rivelarsi decisivo. La squadra guidata da Checco Arcuri ha dimostrato solidità in difesa e ha trovato la giusta vena offensiva, chiudendo il terzo quarto con un vantaggio di due reti.

Nel quarto decisivo, la Rari Nantes Auditore ha difeso con fermezza il proprio vantaggio, concludendo la partita sul più due. L’ultima rete a fil di sirena di Luca Orlando ha sancito la vittoria, consolidando il vantaggio nel quarto finale.

A fine gara, il tecnico pitagorico ha dichiarato: “L’avevamo preparata così, ma sappiamo che non possiamo permetterci di allentare la presa. In questo campionato ogni settimana può accadere di tutto e quindi dobbiamo lavorare un passo per volta.” Il pensiero è condiviso anche da Dado Caliogna, autore di una grande prestazione con due reti: “Penso che la squadra abbia disputato la migliore partita della stagione. Questo è un torneo molto duro, non esistono squadre materasso o ammazza campionato. Noi ci siamo e vogliamo continuare a far bene.”

Un’ulteriore doppietta è stata messa a segno da Maros Tkac, reduce dalle nove reti siglate all’ultimo Europeo con la nazionale slovacca. Tkac ha dichiarato: “Penso sempre a dare il massimo per questa squadra. Con la nazionale abbiamo disputato un buon Europeo, ma adesso sono concentrato solo sul campionato. Possiamo giocarcela con tutti e bisogna continuare a lavorare duramente.” La determinazione e la concentrazione della squadra lasciano presagire un cammino promettente nel prosieguo del campionato.

RN L. AUDITORE-BRICOBROS ARECHI 11-7

(4-3, 1-2, 3-1, 3-1)

RN L. AUDITORE: D. Ruggiero, M. Chiodo, M. Abela, D. Zovko, G. Candigliota, M. Tkac 2, M. Giacoppo 3, R. Spadafora, F. Lapenna, A. Privitera 3, L. Orlando 1, E. Caliogna 2, P. Palermo, D. De Lucia. All.: Arcuri

BRICOBROS ARECHI: M. Paone, A. Paglietta 1, A. Vatrai, B. Longo, C. De Sio 1, A. Ragosta, L. Albano 1, G. Gregorio 1, P. Nina 2, M. Vuolo, P. Iannicelli, A. Apicella 1, F. De Totero, F. Maiorano. All.: Baviera







ARBITRI: Paoletti e Giacchini

NOTE: Superiorità numeriche: RN L. Auditore 5/12 + un rigore, Bricobros Arechi 4/11. Spettatori 150 circa.