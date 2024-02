“Grazie alla disponibilità dimostrata dal Sindaco, Sergio Ferrari e dallo stesso Presidente del Consiglio, Ferdinando Alfì”, come ci dichiara mister Vincenzo Agresti, la sua squadra under 15 dell’Accademy Cirò Marina, ha potuto fruire del campo sportivo di Punta Alice da poco inaugurato per disputare la partita contro le Stelle Azzurre Silana. Una partita terminata con il rotondo risultato di 5 reti e 1, che ha messo in evidenza un undici ben preparato e determinato. Ben preparato perché giocare su un campo in erba sintetica di ultima generazione è sicuramente più faticoso ma, la voglia di ben figurare in un simile campo è stata tanta per i giovani calciatori che gli sforzi si sono moltiplicati. L’accademy è una scuola calcio locale, che ha avviato percorsi dedicati ai settori dei primi calci, pulcini, esordienti e under 15 e, nella sua strutturazione, ha anche avviato un percorso preparatorio per bambini dai 3 ai 5 anni, avvalendosi di tecnici specializzati in psicomotricità, volendo sottolineare così quanto sia importante l’attività motoria sin dalla prima infanzia. Come dicevamo, l’Accademy si è imposta con il risultato di 5 a 1 con reti di:

Accademy: Cortese, Bollettin, De Filippis, Carluccio (2)

Stelle Azzurre Silana: Lombardo







Questi i giocatori scesi in campo:

Stelle azzurre silana – Allenatore Giuseppe Donato

Birardi Vincenzo, Abbruzzino Salvatore Pio, Angotti Domenico Pio, Crispo Sebastian, Di lella Maicol, Greco Domenico, Ivanov Stefano, Lammirato Francesco, Lombardo Domenico, Madeo Maicol, Spadafora Antonio Talarico Gionatan Pio.

Academy Cirò Marina: Allenatore Vincenzo Agresti

Marincola Francesco Pio, Palopoli Nicolò Josè, Bollettin Francesco, Vinci Antonio, Celsi Andrea, Montesanto Riccardo, Carluccio Cataldo Pio, Cortese Antonio, Palmieri Antonio, De filippis Cataldo, Ionescu Gabriel, Valente Carmine, Arcuri Giuseppe, Sammarco Cataldo, Benevento Giuseppe, Amoruso Giuseppe, Benevento Emanuele.