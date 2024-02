Crotone, 4 febbraio 2024 – Si sono concluse ieri le elezioni di secondo grado per la Provincia di Crotone, che hanno visto la vittoria schiacciante del presidente uscente Sergio Ferrari. Ferrari, sindaco di Cirò Marina, ha ottenuto il sostegno di una coalizione di centro-destra che gli garantirà una solida maggioranza in Consiglio provinciale.

I risultati:

Lista IDEA COMUNE: 4 seggi (Manica,Lorecchio, Gareri, Ceraso)

4 seggi (Manica,Lorecchio, Gareri, Ceraso) Lista FERRARI PRESIDENTE: 1 seggio (Lagani)

1 seggio (Lagani) Lista IL GRANDE CENTRO: 1 seggio (Megna)

1 seggio (Megna) Lista FRATELLI D’ITALIA: 1 seggio (Punelli)

1 seggio (Punelli) Lista CRESCERE: 2 seggi (Familiari,Pingitore)

2 seggi (Familiari,Pingitore) Lista PD: 1 seggio (Devona)

Le sorprese:

La netta vittoria di Mario Megna, consigliere comunale di Crotone, nella lista Il Grande Centro.

Saverio Punelli, consigliere comunale di Crucoli, ha ottenuto l’elezione in Fratelli d’Italia, superando l’uscente Cataldo Maltese.

La sconfitta di Giuseppe Lo Guarro,consigliere provinciale uscente, nella lista Crescere.

Le conferme:

Il dominio di Sergio Ferrari, che rafforza il suo controllo sulla Provincia.

L’appoggio del sindaco di Crotone Vincenzo Voce a Ferrari, che si traduce in due seggi per la lista Crescere.

La presenza di un solo rappresentante dell’opposizione in Consiglio provinciale,Andrea Devona del PD.

Affluenza:

L’affluenza al voto è stata alta, con 325 votanti su 339 aventi diritto.







ADVERTISEMENT

Le elezioni provinciali di Crotone confermano la solidità del sistema di potere di Sergio Ferrari, che ha saputo costruire una coalizione di centro-destra ampia e coesa. L’unica voce di dissenso in Consiglio provinciale sarà quella di Andrea Devona del PD.

Futuro:

La prossima tornata elettorale per la Provincia di Crotone si terrà con il sistema del voto diretto, che potrebbe cambiare gli equilibri politici in provincia.

Il commento del Presidente Sergio Ferrari

𝗖𝗮𝗿𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶,

ad operazioni di voto e di spoglio compiute, ed in attesa, della proclamazione dei neo eletti 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶, consentitemi

qualche riflessione.

Sull’𝗮𝗳𝗳𝗹𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲, pari a poco più del 95% degli aventi diritto (325 su 339) che sancisce l’importanza e la rilevanza che anche queste elezioni hanno rivestito.

La serenità e la compostezza in tutte le fasi, dalle operazioni di voto, allo scrutinio, senza alcuna contestazione, che hanno dimostrato il grado di responsabilità ed affidabilità maturato, da parte di tutte le liste, dei loro rappresentanti e di ogni singolo candidato, di tutti gli amministratori locali, 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗶 e 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶, che ringrazio personalmente, per l’ennesimo esercizio di democrazia.

Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto ai dirigenti ed ai dipendenti della Provincia di Crotone ed infine le più sincere congratulazioni ai 10 neo eletti consiglieri provinciali.

Da domani, nuovamente a lavoro.

Grazie, grazie

𝙎𝙚𝙧𝙜𝙞𝙤 𝙁𝙚𝙧𝙧𝙖𝙧𝙞

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮