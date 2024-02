Share on Twitter

Nella recente sfida contro la Polisportiva Delta, la Rari Nantes Auditore ha dimostrato una prestazione dominante, portandosi a casa una vittoria schiacciante con un risultato di 4-0 già nel primo quarto. Il match è stato caratterizzato dalla netta superiorità degli ospiti, che hanno efficacemente ipotecato la gara sin dall’inizio, negando ai padroni di casa qualsiasi possibilità di risposta.

Federico Lapenna, allenatore della Rari Nantes Auditore, ha commentato la partita sottolineando la bravura della sua squadra nel rendere la sfida agevole. Ha evidenziato la forza difensiva della squadra, sottolineando che questa è la seconda partita consecutiva in cui hanno dimostrato un livello difensivo di grande qualità. Lapenna ha anche anticipato l’importante sfida a venire contro la Canottieri Napoli, definendola un “big match” che chiuderà un ciclo significativo per la squadra e la società.

Il giocatore Alessio Privitera ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vittoria contro la Polisportiva Delta. Ha sottolineato l’importanza di dare continuità alle prestazioni positive, preparandosi al meglio per l’incontro con la Canottieri Napoli. Privitera ha riconosciuto il valore dell’avversario, che nonostante una raccolta punti inferiore rispetto al merito, è una squadra competitiva che cercava di confermare la buona prestazione della settimana precedente.







Il prossimo impegno contro la Canottieri Napoli è stato descritto come un “scontro al vertice” da entrambi gli intervistati. Lapenna ha espresso la determinazione della squadra nel voler vincere o, comunque, disputare una partita di alto livello. Privitera ha evidenziato il desiderio di ogni membro della squadra di raggiungere il massimo livello di prestazione per affrontare una sfida che si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre.

In conclusione, la Rari Nantes Auditore sembra essere in un momento di forma eccellente, con una mentalità concentrata sul prossimo scontro di rilievo contro la Canottieri Napoli. La squadra sembra affrontare la sfida con rispetto per l’avversario, consapevole dell’importanza di questo incontro nel contesto della stagione.