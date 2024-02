Ieri sera, lungo la Statale 106 nei pressi del Parco archeologico di Sibari, si è verificato un terribile incidente stradale che ha causato la morte di un giovane di 19 anni, Mattia Porto, residente a Papanice, Crotone. Il tragico episodio è stato il risultato di uno scontro frontale tra l’auto della vittima, occupata da quattro giovani crotonesi, e un veicolo guidato da un uomo di 40 anni proveniente da Rossano.

L’impatto ha causato la morte immediata di Mattia Porto, mentre altri cinque occupanti delle due vetture sono rimasti feriti. Due di loro sono in condizioni gravi e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Annunziata di Cosenza, mentre gli altri tre sono stati portati all’ospedale “Giannettasio” di Rossano. Le autorità competenti, tra cui i Vigili del Fuoco, le squadre di Anas, i Carabinieri e la Polizia Stradale, sono intervenute per i soccorsi e per rilevare la dinamica dell’incidente.







La Statale 106 è rimasta bloccata per diverse ore per consentire i soccorsi e la documentazione delle circostanze dell’incidente. Al momento, la dinamica del tragico evento è ancora oggetto di indagine.

La comunità crotonese è profondamente colpita da questa perdita e si stringe attorno alle famiglie coinvolte, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sulla dinamica che ha portato a questa drammatica tragedia.