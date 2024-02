La Primavera, la promettente squadra giovanile del Crotone Calcio, ha recentemente annunciato un’importante svolta: le sue partite casalinghe verranno disputate sul campo da gioco di Cirò Marina. La notizia è stata rivelata in anteprima dal presidente del club, Gianni Vrenna, durante una conferenza stampa svoltasi martedì scorso.

“È con grande piacere che annunciamo questa nuova tappa per la nostra formazione Primavera”, ha dichiarato Vrenna, evidenziando il sostegno ricevuto dal presidente della Provincia che ha reso possibile questa opportunità. “La disponibilità della nuova struttura a Cirò Marina è un vantaggio per noi, e siamo grati per questa possibilità appena inaugurata”, ha aggiunto il presidente.

Vrenna ha poi sottolineato l’importanza del settore giovanile per la squadra, evidenziando il ruolo fondamentale che ha giocato nell’elevare talenti come Cantisani alla Prima squadra. Questi successi sono il risultato di un impegno costante nel fornire ai giovani atleti le migliori opportunità di sviluppo e crescita all’interno del club.







Il trasferimento delle partite casalinghe a Cirò Marina è stato accolto con entusiasmo da parte dei giocatori, dello staff tecnico e dei tifosi, che vedono in questa nuova sede un ulteriore passo avanti per il futuro del Crotone Primavera. L’opportunità di giocare in una struttura moderna e ben attrezzata promette di fornire un ambiente ideale per il miglioramento e il successo della squadra giovanile.

In conclusione, il presidente Vrenna ha espresso la sua fiducia nel futuro della formazione Primavera del Crotone, sottolineando l’importanza di investire nel talento giovanile e di offrire loro le migliori condizioni possibili per prosperare e raggiungere il successo.