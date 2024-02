Dopo un lungo periodo di incertezza e restrizioni dovute alla pandemia, la comunità di Cirò Marina ha finalmente potuto riabbracciare con entusiasmo uno dei momenti più attesi dell’anno: il Carnevale. Tra coriandoli, stelle filanti e sorrisi, la città si è trasformata in un tripudio di allegria che ha coinvolto grandi e piccini.

Gli Assessori hanno lavorato instancabilmente per garantire il successo di questa festa tanto attesa, dimostrando impegno e dedizione per riportare un sorriso sul volto di tutti. La scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato” non ha esitato a ringraziare calorosamente l’Amministrazione Comunale per gli sforzi profusi nell’organizzazione di un evento così importante per la comunità.

Il contributo del Bosco Incantato è stato significativo: i cuori dei suoi membri, desiderosi di pace e serenità, hanno reso speciale la partecipazione al Carnevale. Il loro carro, animato dai bambini e dalle mamme, ha sfilato tra le strade del paese il pomeriggio del 13 Febbraio, regalando emozioni e stupore a una folla entusiasta.

Ma il Carnevale di quest’anno non è stato solo un momento di svago e allegria. Tra canti, balli e sorrisi, si sono affrontati anche temi importanti, come quello della pace. In un periodo storico segnato da conflitti e tensioni, il messaggio veicolato è stato chiaro: è necessario unire gli sforzi per costruire un mondo migliore, libero da egoismi e interessi personali.

Attraverso un’espressione artistica libera e potente, il Bosco Incantato ha voluto rivolgersi ai potenti della terra, invitandoli a mettere da parte le divergenze e a lavorare insieme per il bene comune. Un appello che risuona forte in un momento in cui il mondo ha più che mai bisogno di solidarietà e cooperazione.







Il Carnevale di Cirò Marina si è concluso con un grande “NO ALLA GUERRA”, un grido che ha trovato eco in una comunità unita nel desiderio di pace e armonia. In un abbraccio collettivo, la città ha dimostrato di credere nell’importanza di costruire un futuro migliore, dove la diversità sia valorizzata e la pace sia un obiettivo comune da perseguire con determinazione.

Il Carnevale è passato, ma il suo messaggio di speranza e fratellanza rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che hanno partecipato a questa festa indimenticabile. Che il prossimo anno possa essere ancora più ricco di gioia, pace e condivisione, perché solo insieme possiamo costruire un mondo migliore per le generazioni future.