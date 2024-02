Il movimento Pizzaioli Italiano, conferisce a uomini e donne che hanno raggiunto importanti traguardi nell’ambito della propria attività professionale nel mondo dell’Arte bianca e della ristorazione, il premio Pic Awards. Un’iniziativa del Movimento Pizzaioli Italiani che da molti anni ha a cuore la formazione professionale dei pizzaioli e di tutti coloro i quali hanno intenzione di intraprendere questa attività. A tale scopo ha istituito la Scuola Nazionale Pizzaioli professionisti e l’Università del Gusto che ogni anno forma centinaia di pizzaioli pronti a lavorare in ogni parte del mondo. Fra questi, la nostra eccellenza nel mondo della pizza, Nicodemo Arnoni che proprio il 12 febbraio scorso, a Diamante, durante una cerimonia ad hoc ha ricevuto il premio Pizzaiolo Pic Awards, quale massimo riconoscimento per la sua professionalità, capacità, innovazione e passione. E’ stato lo stesso presidente, Francesco Matellicani a consegnare il premio che Nicodemo Arnoni ha voluto sin da subito dedicare al padre che, come lui stesso ci dichiara “è stato il mio primo maestro di vita, maestro d’arte, vero pilastro e punto di riferimento della mia crescita personale e professionale”. “Per lui, ha concluso Nicodemo, non avrò mai abbastanza parole per ringraziarlo unitamente a tutta la mia famiglia”.







ADVERTISEMENT