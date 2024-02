Share on Twitter

La Fondazione Città di Cirò Marina, in collaborazione con il Comune di Cirò Marina, l’Associazione Teatrale Krimisa e la Fondazione Armunia, si prepara a presentare un evento unico:

Essere svegli, furbi e cinici sembra essere la condizione imprescindibile per sopravvivere in un contesto sociale che spesso sembra dire: “Non è un paese per… pecore”. Tuttavia, c’è chi decide di sfidare questo paradigma. Il simpatico orafo Coccorito, capo di una famiglia che potrebbe essere considerata il microcosmo dell’intera umanità, sceglie di non indossare la maschera del lupo. Invece, decide di vivere autenticamente, accettando le conseguenze che questa scelta comporta, guidato da un’etica e una moralità che pongono la persona al centro di tutto, con tutti i suoi difetti e le sue debolezze.

Lo spettacolo “Ma che fessi che siamo”, scritto e diretto da Bruno Alvino e interpretato dalla compagnia “Teatro Mio” di Vico Equense (NA), si propone di esplorare questa tematica in modo ironico, allegro e riflessivo. È un’opportunità unica per il pubblico di immergersi in una narrazione che invita alla riflessione, mentre si ride e si gode dello spirito dell’arte teatrale.







L’appuntamento è per stasera domenica 18 febbraio 2024 alle ore 18:30 presso il Teatro ALIKIA di Cirò Marina. È un’occasione da non perdere, quindi vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa straordinaria esperienza.