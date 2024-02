La Pro Loco “Luigi Lilio” di Cirò, rinomata per la sua dedizione alla promozione culturale e turistica del territorio, ha recentemente annunciato il suo nuovo presidente: Niki Defranco. Con soli 25 anni, laureato in lettere e già noto per il suo impegno come Presidente dell’AVIS Comunale di Cirò “Damiano Russo”, Defranco porta con sé una passione innata per la sua terra d’origine.

Il passaggio di testimone vede Emanuela Leonetti, che ha guidato l’associazione per quattro anni, cedere il timone a Defranco, il quale accoglie la sfida con entusiasmo e determinazione. “Il nostro principale impegno sarà la promozione del territorio”, ha dichiarato Defranco, sottolineando l’importanza di mantenere gli standard elevati che contraddistinguono la Pro Loco nelle attività eventistiche e nelle visite guidate nel suggestivo borgo di Cirò e nel Polo Museale.

Defranco non manca di evidenziare il ruolo fondamentale dei volontari nell’operato dell’associazione, sottolineando il loro contributo essenziale alla promozione del territorio e all’aiuto sociale nella comunità locale. “Grazie all’impegno della grande squadra di volontari, possiamo portare avanti le nostre attività con successo”, ha aggiunto.

L’entusiasmo per il nuovo mandato della Pro Loco è condiviso anche dal sindaco di Cirò, Mario Sculco, che ha augurato al nuovo direttivo un’intraprendente gestione delle attività dell’associazione. “È con rinnovato entusiasmo che confidiamo nel prezioso contributo del nuovo direttivo”, ha dichiarato Sculco, rappresentando così l’appoggio dell’intera comunità e dell’amministrazione comunale al lavoro della Pro Loco.







Accanto a Niki Defranco, nel nuovo direttivo della Pro Loco “Luigi Lilio” di Cirò, figurano importanti figure come il vicepresidente Vincenzo Iuzzolini e il segretario Mario Aggiorno, affiancati dai consiglieri Luca Murano, Caterina Baffa, Emanuela Leonetti ed Elena Lettieri. Il Collegio dei Revisori, composto da Francesca Lettieri, Marisa Stricagnolo e Giovanna Chiarelli, completa il quadro di un team unito e determinato a promuovere al meglio le bellezze e le tradizioni di Cirò.

Con un calendario fitto di eventi e iniziative, la Pro Loco “Luigi Lilio” di Cirò si appresta a continuare il suo prezioso lavoro di valorizzazione del territorio, accogliendo con entusiasmo nuovi soci e collaboratori, nel segno della solidarietà, dell’unione e dello spirito di squadra.