Successone tra carri allegorici, musiche, colori e tanto sano divertimento.

Erano anni, forse tanti, troppi, che Cirò Marina attendeva di vivere un Carnevale degno di questo nome. E si è andati ben oltre le aspettative. La decisione di riportare i carri in città è stata presa in pochissimo tempo dall’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Sergio Ferrari e dagli encomiabili Giuseppe Strancia e Francesco Affatato, rispettivamente assessore e consigliere comunali. Sono stati coadiuvati dalla Pro Loco e dalla neo-nata associazione il Faro, che esordisce col botto nel suo progetto di creare eventi per la città. Non meno importante, anzi, a dir poco indispensabile è stato il lavoro di numerosissimi volontari ed associazioni che hanno collaborato per la riuscita dell’evento.Sugli scudi due cittadini, Gennaro Filippelli e Pasquale Calabretta, che sono stati tra gli artefici dei precedenti carnevali negli anni ’90 ed il sempre presente Carmine Morise.

I CARRI Ben tredici carri hanno sfilato lungo le vie cittadine martedi 13 Febbario e domenica 18. Alcuni di questi, maestosi, sono stati acquistati dall’associazione il Faro, dalla Pro Loco e dall’associazione Moto Club Enduristi. Sono i carri di Hulk, il Sognatore, il pagliaccio, Giramondo e Vasco con Valentino Rossi.

Gli altri sono stati costruiti in meno di un mese dalle scuole della città, con tanto impegno e dedizione. Sono stati toccati tantissimi temi: la pace dei popoli da parte della Scuola d’infanzia Il bosco incantato, tema attualissimo. Con spirito fiabesco Il Mondo a Colori ha proposto, invece, Cenerentola. Le scuole d’infanzia della Casopero hanno proposto un tema didattico (salviamo le api), sfilando col carro dell’ape Pita. La scuola d’infanzia L&D Siciliani ha scelto un carro “movimentato” con l’intramontabileBarbie, la bambola tanto amata dalle più piccine. Tema anch’esso didattico quello proposto dal Baby Kinder Park: i Lego, costruttori di un mondo di pace, che ha portato tanto colore. Carro di “appartenenza territoriale” quello della classe I C dell’istituto Casopero, che ha promosso il nostro prodotto principale: il vino! Per ultimo, ma non per ordine di importanza, il carrodell’associazione Il Girasole APS che propone Khumba, una zebra nata con il corpo con metà strisce. L’associazione gestisce un centro diurno per minori e disabili.

Aggiuntosi alla sfilata domenicale un carro di cowboy, molto caratteristico e simpatico, proveniente dalla vicina Torretta.

SCUOLE DI DANZA Erano presenti, nelle due giornate, la Novadanza di Cristina Fontenele (carnevale di Rio), l’EtoileAcademy di Chiara Liotti (circo dei Supereroi) e la Luana School Dance (Cheerleader) che hanno deliziato i cittadini con bellissimee coloratissime coreografie durante le sfilate.

SFILATE L’istituto comprensivo Filottete, plessi Rajani e Don Bosco, scende in strada proponendo Alice nel Paese delle Meraviglie . La II B del plesso Wojtila si presenta durante queste due giornate con tema: gli Smiles. L’associazione Giovanni Paolo II di Cirò ha sfilato con il tema dei supereroi.







LE BAND Martedì 13 la Band Gravina Boom ha allietato a ritmodi musica la ricca sfilata rendendola ancor più movimentata mentre domenica 18 è stata la Tillband Jazz a dare allegria con tanta bella musica alla sfilata carnevalesca.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, dell’associazione il Faro e dei tanti volontari è stato raggiunto superando l’esame con volti alti! “Sono sparite uova e arance che erano diventate il terrore della nostra città in questo periodo”. Così il sindaco Sergio Ferrari. L’assessore Giuseppe Strancia si dice, invece “emozionato e soddisfatto di aver riportato il Carnevale a Cirò Marina”. Lo stesso Strancia ringrazia il suo ormai compagno di viaggio Francesco Affatato e tutti coloro che hanno contribuito a rendere queste due giornate “fantastiche soprattutto per i bambini e, perché no, anche per gli adulti”. “Cirò Marina – aggiunge Affatato – ha tutte le potenzialità per diventare il centro di tanti eventi importanti”.