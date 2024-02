Share on Twitter

Il nuovo anno per la Krimisa Sport Center è iniziato al meglio, infatti il 18 Febbraio si è tenuto presso il Teatro Metropol di Corigliano Calabro, la terza edizione del concorso “Danzelegantamente” con dei giudici d’eccellenza: Steve La Chance, Michele Muscilli e Rosy Loconte.

Molte le scuole partecipanti tra cui la Krimisa Sport Center di Teresa Spataro, che da anni si impegna nel fare partecipare le alunne in molti eventi facendole crescere artisticamente. In questo evento tre sono le coreografie portate dalla coreografa Maria Gentile, un assolo di danza classica danzato da Viola Le Rose classificatosi al primo posto e ha ottenuto anche una borsa di studio, un passo a due danzato da Sofia Rizzo e Sofia Fuscaldo che hanno portato a casa il terzo posto e la coreografia del “Can can” danzato da: Angelica Paletta, Sara Fuscaldo e Viola Le Rose.

La maestra Maria Gentile, creatrice delle coreografie presentate si ritiene molto fortunata e soddisfatta ad avere alunne caparbie e talentuose, la partecipazione di un concorso dà modo a questi giovani talenti di emergere e confrontarsi e questo è solo l’inizio.