Le Giornate della Salute a cura del Rotary Club Cirò riguardante screening cardiologico e cardiovascolare. In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano uno dei più importanti problemi di salute pubblica responsabili di buona parte delle patologie croniche in trattamento e di morti premature.

La prevenzione rappresenta una delle attività più importanti per evitare o ritardare l’insorgenza di patologie cardiovascolari e per migliorare le condizioni di salute generale della collettività.

In quest’ottica il Rotary Club Cirò sta portando avanti il progetto “Le Giornate della Salute”.

La seconda giornata di screening cardiologico/cardiovascolare gratuito si è svolta a Scandale presso lo studio della Dott.ssa Puccio Selena.

La cardiologa rotariana, Past President, Dott.ssa Giuseppina De Novara, coadiuvata dalla Dott.ssa Puccio Selena e dall’operatore sanitario Alessio Eleonora, hanno effettuato la visita cardiologica e cardiovascolare su circa 50 persone.

Lo screening effettuato sui pazienti si è tradotto nello specifico in un’attenta anamnesi, rilevazione pressione sanguigna, saturazione O2, visita cardiologica con elettrocardiogramma e ecocolordoppler dei tronchi sovraortici.

I rotariani Maria Teresa Bianco,Mario Caruso, Giovanni Ciccopiedi, Simona Caparra, Maria Giovanni Baldassarre hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa sanitaria, impegnandosi nelle varie fasi dell’organizzazione.







Grande soddisfazione emerge dalle parole del Presidente Tommaso Greco: << Siamo felici di aver donato l’ennesima attività di service alla nostra comunità, un progetto che portiamo avanti da tempo e che continuerà con la prossima data Venerdì 1 Marzo presso I.C. Filottete Cirò Marina con protagonisti i ragazzi >>.