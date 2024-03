Il sistema locale delle postazioni di Continuità Assistenziale (CA) rappresenta un pilastro fondamentale per garantire risposte adeguate ai bisogni sanitari della popolazione. In questa prospettiva, il Commissario Brambilla dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Crotone ha recentemente risposto a osservazioni critiche, illustrando i provvedimenti adottati per migliorare l’efficienza del sistema.

Una delle principali misure proposte consiste nell’ampliamento significativo del numero di postazioni di CA rispetto al precedente assetto. Passando da 14 a 24 postazioni, tale iniziativa mira a ottimizzare la copertura territoriale, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando l’accessibilità ai servizi sanitari. Questo ampliamento è il frutto di un’analisi attenta e approfondita delle attività svolte dalle singole postazioni, evidenziando anche la necessità di potenziare il personale e riqualificare i locali per garantire standard di sicurezza adeguati.

È essenziale chiarire la distinzione tra le postazioni di CA e i servizi di emergenza-urgenza. Le prime fungono da sostituto del servizio dei medici di famiglia durante le ore notturne e festive per prestazioni non urgenti, mentre i secondi sono dedicati a situazioni urgenti e non differibili. Questa distinzione è cruciale per indirizzare correttamente le necessità dei pazienti e ottimizzare l’utilizzo delle risorse sanitarie.







La proposta del Commissario Brambilla ha ridefinito alcune delle prime postazioni che risultavano inefficienti, garantendo così una maggiore coerenza con la normativa nazionale e regionale. È importante sottolineare che tali modifiche non impatteranno sui servizi di emergenza-urgenza, che anzi sono stati recentemente potenziati con l’aggiunta di nuove ambulanze, assicurando una risposta più tempestiva alle situazioni critiche.

Questo piano di miglioramento della CA è stato elaborato in stretta collaborazione con i Sindaci della provincia e sarà ulteriormente affinato in base ai loro feedback. L’obiettivo ultimo è garantire un sistema sanitario locale efficiente e capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità, assicurando un’assistenza di qualità a tutti i cittadini di Crotone e dei territori limitrofi.