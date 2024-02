L’incremento dei controlli da parte della polizia marittima, sia via mare con l’ausilio delle Motovedette della Guardia Costiera di Crotone, sia via terra lungo la strada statale 106, mirati a contrastare la pesca illegale del novellame di sardina, comune in questa stagione, ha portato i militari della Capitaneria di Porto di Crotone a sequestrare, nella tarda serata di ieri, 250 chilogrammi di prodotto ittico. Durante un controllo su un veicolo lungo la statale S.S. 106, sono stati trovati nascosti sotto alcuni teloni 45 cassette di novellame, il cui prelievo e detenzione sono vietati dalla legge vigente. Il conducente del veicolo, proveniente dalla Sicilia, è stato multato con una sanzione amministrativa di 25.000 euro e l’intero carico di novellame è stato sequestrato. Si sospetta che questo trasporto fosse destinato a alimentare il mercato illegale al di fuori della regione. Dopo l’intervento del Servizio Veterinario dell’ASP di Crotone, che ha stabilito che il prodotto sequestrato era idoneo per il consumo umano, è stato devoluto a diverse associazioni a scopo benefico nel territorio crotonese.







