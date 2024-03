Ogni anno intorno al 23 febbraio, ideata da Reggionarra, la notte dei racconti entra nelle case e nelle scuole per ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi, famoso pedagogista. Un momento che diventa un invito per la famiglie ,le scuole, che sono invitate a condividere letture e narrazioni all’interno delle proprie abitazioni, Istituti, per proporre un tema insieme a una bibliografia che invita a leggere, narrare ed ascoltare storie tutti insieme. Hanno aderito a questo progetto educativo scuole, biblioteche, soggetti pubblici e privati, in Italia, in Europa e nel mondo intero, ognuno con il suo tema, ognuno con la sua favola. “La notte dei racconti”, recepita e messa in campo da diversi istituti scolastici e a Cirò Marina, sensibile al tema dell’ascolto e del valore dei libri e della lettura, dal Polo d’Infanzia Baby Kinder Park, ha prodotto un momento ricco di colori, luci, suoni, fantasia e lettura istruttiva; tutto in un’atmosfera allegra, calda ed accogliente, con i baby rigorosamente nei loro pigiami. Un evento speciale che ha coinvolto i piccoli trasportandoli con la fantasia in luoghi magici e fantastici attraverso la narrazione del tema proposto. Come ci ha dichiarato la dirigente, Lucia Sacco, “La notte dei racconti ci invita a spegnere cellulari, computer, televisori, per accendere la musica della parola che chiama all’ascolto, all’incontro e libera memoria e immaginazione in adulti e bambini”. Un lavoro sinergico messo in campo dalle insegnanti ed educatrici della scuola dell’infanzia e del nido del Polo D’Infanzia che hanno scelto come colore guida della Notte dei racconti, il Verde, con il tema principale sotteso “del bisogno di trovare le parole, i gesti e il sentire per rifare il mondo”, come ha detto la presidente della Cooperativa Sociale Family Center, ente gestore del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, Noemi Grisolia, che ha rivolto l’invito a prodigarsi per “aggiustare quello che è rotto, perché il pianeta vuole cura, il MONDO VUOLE PACE.”La storia da noi scelta è stata : “ La Guerra dei Colori che ci insegna che ogni colore a suo modo è importante nel suo genere.. proprio come noi essere umani! “ E’ nostro desiderio, ha detto la Dirigente Lucia Sacco, che i piccoli iniziano ad amare la lettura sin da piccoli, perché la lettura, i libri, sono un nutrimento per l’anima e la mente, aiuta e arricchisce la fantasia e riesce a far scoprire mondi nuovi e fantastici nei quali immergersi attraverso le pagine di un racconto. Da sempre, il nostro impegno è quello di arricchire e fare crescere i piccoli, nella consapevolezza che il mondo è bello, la vita è bella, la condivisione è bella, la fratellanza è bella e tutto questo lo insegniamo anche giocando”. Eventi come questo sono una ricchezza per la crescita psicologica e umana dei piccoli, un esempio di grande professionalità e amore per l’insegnamento e la guida per questi piccoli che saranno di certo uomini e donne di un domani migliore”.







ADVERTISEMENT