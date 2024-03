Il Presidente della Provincia di Crotone, insieme al Prefetto Franco Ferraro, ha guidato una delegazione istituzionale per visitare la comunità #Arbëreshë della provincia di Crotone, comprendente Palizzi, San Nicola dell’Alto e Carfizzi, in un viaggio che ha attraversato il Mar Adriatico per raggiungere le terre albanesi. Questo evento, come affermato dal Presidente della Repubblica dell’Albania, è un’occasione di grande importanza per il popolo albanese.

L’Assessore con delega alle Minoranze Linguistiche, Gianluca Gallo, rappresentante del Governo Regionale della Calabria, ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami tra i territori calabresi e l’Albania. Questo viaggio istituzionale è stato anche promosso e organizzato dal Presidente della Fondazione Arbëreshë Calabrese, Ernesto Madeo, il quale ha riunito numerosi Sindaci dei Comuni Arbëreshë delle Province di Cosenza e Catanzaro, insieme ai rispettivi Presidenti di Provincia e Prefetti.







L’incontro ha segnato un momento di profonda connessione tra le comunità albanesi presenti in entrambe le sponde dell’Adriatico. Oltre a consolidare i legami culturali e storici, la visita ha aperto nuove opportunità di collaborazione e scambio tra le due regioni.

La presenza delle istituzioni calabresi in questa occasione ha testimoniato l’impegno concreto nel promuovere la diversità linguistica e culturale, nonché nell’approfondire le relazioni diplomatiche con i paesi confinanti. Questa missione rappresenta un passo significativo verso una maggiore comprensione reciproca e una cooperazione più stretta tra la Calabria e l’Albania, sottolineando l’importanza di costruire ponti di dialogo e solidarietà oltre i confini nazionali.