Il Liceo Classico Pitagora di Crotone si appresta a ospitare la prima edizione del Festival della Filosofia, un evento dedicato al tema cruciale della “Giustizia”. Promosso sotto la guida del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Natascia Senatore, il festival avrà luogo dal 7 al 9 Marzo, offrendo un’opportunità senza precedenti agli studenti di immergersi in profonde riflessioni filosofiche.

Il programma del festival prevede un percorso articolato su tre giornate, durante le quali docenti universitari, scrittori e esperti del settore si confronteranno sul significato e l’importanza della giustizia nella società contemporanea. Gli studenti avranno la possibilità di partecipare attivamente a laboratori interattivi, dedicati alla condivisione di idee e pratiche innovative nel campo della filosofia.

In occasione del 90º anniversario del Liceo Classico Pitagora e nell’ambito del progetto “Patti di Comunità”, l’evento si inserisce in una cornice celebrativa che mira a promuovere il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e la comunità locale.







Il Festival della Filosofia è realizzato in collaborazione con la Società Filosofica Italiana Sezione Universitaria Calabrese, con il patrocinio del XXV World Congress of Philosophy Rome 2024, nonché con il sostegno del Comune e della Provincia di Crotone e dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Crotone.

Questo evento si prospetta come un’occasione unica per stimolare il pensiero critico e promuovere la consapevolezza sociale tra gli studenti, preparandoli a diventare cittadini attivi e responsabili nella società di domani. Il Liceo Pitagora si conferma così un punto di riferimento per l’educazione filosofica e l’innovazione educativa nella regione e oltre.