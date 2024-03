Nella decima giornata di ritorno del campionato under 17, la squadra dell’ASD Città di Cirò Marina, guidata dal coach Pietro Martino, ha dato spettacolo sul terreno di gioco contro la Sila Reggia a Cotronei, portando a casa una vittoria indiscutibile.

La partita ha preso una piega emozionante fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che si sono affrontate con determinazione. È stato il Cirò Marina a rompere l’equilibrio, portandosi in vantaggio 1-0 grazie a una rete di Pettinato Francesco, classe 2007, a metà del primo tempo. Tuttavia, la Sila Reggia ha risposto prontamente pareggiando il punteggio a 1-1 prima della fine del primo tempo.

Andrea Carfora

Nella ripresa, gli under 17 dell’ASD Città di Cirò Marina hanno mostrato una grande determinazione e un’efficacia devastante in attacco. A segnare il secondo gol per la squadra è stato Carfora Andrea, classe 2008, su assist di Nicodemo Scilanga, portando il punteggio sul 2-1 a favore del Cirò Marina. E non è finita qui: la squadra ha continuato a martellare la difesa avversaria, trovando altre quattro reti nel giro di pochi minuti.







De Bertolo Daniele, classe 2007, ha segnato il terzo gol, seguito da un altro gol di Scilanga, sempre su assist di Carfora Andrea. Quest’ultimo, in un momento di grande ispirazione, ha preso in mano la partita segnando una serie di gol spettacolari, portando il punteggio a 8-1 a favore del Cirò Marina.

La vittoria riflette il duro lavoro e l’impegno della squadra, dimostrando la forza e il talento dei giovani giocatori. Con questo risultato, l’ASD Città di Cirò Marina rafforza la sua posizione in classifica e continua a dimostrare il proprio valore nel campionato under 17.