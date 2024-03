Dopo i recenti atti di intimidazione da parte di un pensionato ai danni del dirigente dell’ufficio di ragioneria Natalino Figoli, il sindaco Mario Sculco- scrive in una nota- ha voluto esternare solidarietà e vicinanza al dirigente dell’ufficio di ragioneria dottor Natalino Figoli per aver subito nella mattinata del 26 febbraio atti di intimidazioni, minacce e aggressione verbali, nel parcheggio antistante la casa comunale, su cui i carabinieri stanno indagando. “Ci si prodiga continuamente per divulgare cultura, arte, valori tradizionali e crescita sociale non per assistere a fenomeni di degrado che per fortuna sono sporadici e isolati”- ha detto il primo cittadino. Il pensionato intanto è stato querelato, ed è accusato per aver minacciato verbalmente il dirigente Figoli, che secondo le notizie raccolte nell’ambiente, i fatti risalirebbero all’ultimo concorso per autisti della scuola bus a cui aveva partecipato il figlio e che a parere suo aveva superato le prove del concorso. Ai carabinieri il compito di sciogliere questa matassa.







