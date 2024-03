Share on Twitter

Questa mattina, una triste notizia ha colpito la comunità di Cirò Marina e l’ambiente legale del crotonese: è venuto a mancare improvvisamente l’avvocato Antonio Anania, all’età di 59 anni, stroncato da un infarto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i suoi colleghi, ma anche tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Antonio Anania era una figura rispettata e ben nota non solo nella sua città di Cirò Marina, ma anche nei palazzi di giustizia di tutta la regione. La sua competenza legale e la sua dedizione al lavoro lo hanno reso un punto di riferimento per molti, tanto che era spesso ricercato per consulenze e rappresentanze legali di rilievo.

Oltre alla sua attività professionale, Antonio era coinvolto anche nella gestione del noto stabilimento balneare, la Conchiglia Beach, insieme ai suoi figli e alla moglie Alessandra. La sua passione per il diritto e il suo impegno nel servire la comunità si estendevano quindi anche al settore turistico, dove ha lasciato un’impronta indelebile.







La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo nella sua famiglia e tra i suoi cari, ma anche nella vasta rete di persone che hanno avuto il piacere di incrociare il suo cammino. Le sue qualità umane e professionali saranno ricordate con affetto e stima da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

In questo momento di dolore e di commozione, la comunità di Cirò Marina si unisce nel ricordo di Antonio Anania, rendendo omaggio alla sua vita e al suo contributo prezioso alla società e alla giustizia. Che il suo esempio di dedizione e integrità continui a ispirare e guidare coloro che hanno avuto il privilegio di essere influenzati dalla sua presenza luminosa.

I funerali si svolgeranno domani sabato 9 marzo alle 15.30 nella chiesa di San Cataldo a Cirò Marina.