Nella giornata di oggi è stato installato un nuovo defibrillatore semiautomatico DAE, nella importante Via Sotto Palazzo – arteria principale di questo Centro Cittadino, molto frequentato per via di importanti attività commerciali. Il dispositivo salvavita è stato posizionato in una teca a disposizione della comunità.

L’iniziativa è stata resa possibile dall’impegno profuso dell’Associazione IDEA e grazie alla donazione di tre aziende locali. Alla Cerimonia hanno preso parte 6 delle 11 persone formate durante la giornata del 20 gennaio 2024 https://www.ilcirotano.it/?s=primo+soccorso tenutosi a Cirò Marina a cura della Croce Rossa Italiana – Sezione di Crotone, il Direttore dell’ASP – Sub Distretto di Cirò Marina Dr Nicodemo Mingrone, il Vice Sindaco Dott. Piero Mercuri.

Durante la cerimonia di installazione del dispositivo, Mingrone, in qualità di medico, ha eseguito una dimostrazione pratica di utilizzo del defibrillatore, per i numerosi cittadini intervenuti, raccontando la sua lunga esperienza come medico del 118 quando il defibrillatore è stato suo alleato nel salvare la vita ad alcune persone che ancora oggi lo ringraziano. In qualità di direttore dell’ASL di Cirò Marina ha ricordato l’obbligo di comunicare l’installazione di un apparato DAE in luogo pubblico o aperto al pubblico agli organi preposti.

Piero Mercuri, da assessore alla sanità oltre che vice sindaco del Comune di Cirò Marina e tecnico della diagnostica per immagini, nel suo intervento, ha rimarcato l’importanza del defibrillatore e della cardioprotezione dei luoghi ed ha evidenziato quanto sia fondamentale la tempestività dei soccorsi, che possono fare la differenza in caso di malori. Ha riportato una notizia ANSA apparsa poco tempo fa, su come i defibrillatori automatici esterni, salvano vite almeno 14 volte su 15: in uno studio presentato al convegno europeo di cardiologia a Barcellona emerge che su 15 persone colpite da arresto cardiaco mentre facevano sport amatoriale, ben 14 sono state salvate grazie ad un defibrillatore.

Non poteva mancare alla cerimonia Francesco De Simone presidente dell’Associazione Città Pulita, operatore DAE, sempre presente quando in palio c’è il bene comune e le iniziative lodevoli per la nostra cittadina.

La cerimonia si è conclusa con un intervento del Dott. Fuscaldo che in diretta ha inserito nell’ App “DAEdove” il nuovo defibrillatore posizionato con le caratteristiche tecniche dell’apparecchio. Ha mantenuta la promessa fatta alla cittadinanza ed all’amministrazione comunale durante il corso di formazione (BLS-D – Basic Life Support and Defibrillation) di 11 “laici”, specificando che non bisogna essere medici per utilizzare un defibrillatore semiautomatico: la legislazione vigente, principalmente la Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici” così come modificata dalla Legge 116/2021 e il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011, prevede che siano le Regioni e le Province Autonome a disciplinare il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte del personale non ospedaliero, basta semplicemente la frequentazione di un corso BLS-D.

Infine Fuscaldo ha lanciato l’appello ad alimentare l’App “DAEdove” in autonomia, inserendo i tanti defibrillatori presenti nel paese o, come ha fatto l’associazione “Bikers Cirò Marina” che ha autorizzato l’Associazione Idea ad inserire quelli da loro donati alle Scuole cittadine.







