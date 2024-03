Il Comune di Melissa si riconferma, ancora una volta, leader nella raccolta differenziata in Calabria, mantenendo il primato per il quinto anno consecutivo. Un traguardo importante, raggiunto grazie all’impegno costante dell’amministrazione Falbo e, in particolare, del capogruppo di maggioranza Francesco Lamanna, delegato all’Ambiente, Decoro Urbano, Verde Pubblico e Sport.

Lamanna ha sin da subito dedicato grande attenzione al tema dei rifiuti, elaborando e implementando un piano di raccolta differenziata efficiente e capillare. Grazie al suo lavoro e alla collaborazione dei cittadini, Melissa ha raggiunto livelli di eccellenza, con una percentuale di differenziata che si attesta al 74% nel 2023, in linea con il dato dell’anno precedente.

Il successo di Melissa rappresenta un esempio virtuoso per l’intera regione Calabria. La tenacia e la determinazione dell’amministrazione comunale hanno dimostrato che è possibile raggiungere risultati eccellenti nella gestione dei rifiuti, garantendo al contempo un ambiente più pulito e un decoro urbano migliore.

L’efficiente sistema di raccolta differenziata ha inoltre portato a un notevole risparmio per le famiglie di Melissa. Le tariffe della TARI sono infatti rimaste invariate negli ultimi cinque anni, nonostante l’aumento dei costi del servizio a livello nazionale.

L’amministrazione Falbo e il delegato Lamanna esprimono grande soddisfazione per il traguardo raggiunto e ringraziano i cittadini di Melissa per la loro collaborazione e il senso civico dimostrato. Il loro impegno rappresenta un esempio da seguire per costruire un futuro più sostenibile per la comunità.

L’amministrazione comunale di Melissa è già al lavoro per migliorare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata e per promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela dell’ambiente. L’obiettivo è quello di rendere Melissa un modello di riferimento per la sostenibilità e la cura del territorio.







