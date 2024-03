Nel cuore della Calabria, tra le curve sinuose delle strade e il fruscio del vento, si è svolta domenica 10 Marzo una straordinaria avventura su due ruote. I bikers, appartenenti a varie zone della regione e oltre, hanno preso parte a un emozionante tour alla scoperta delle bellezze naturali e storiche che caratterizzano il territorio calabrese.

Il viaggio è iniziato con la partenza di più gruppi di motociclisti provenienti da diverse località, tutti con l’obiettivo comune di esplorare e promuovere le gemme nascoste della Calabria. La destinazione iniziale è stata Badolato centro storico, un borgo incantevole che ha accolto i visitatori con i suoi vicoli suggestivi e i panorami mozzafiato.

Nonostante una giornata ventosa, i coraggiosi esploratori hanno proseguito il loro percorso verso Serra San Bruno, attraversando strade sterrate immerse nella natura incontaminata. Lungo il cammino, hanno avuto l’opportunità di visitare importanti monumenti, tra cui il Parco Naturale Regionale delle Serre, La Certosa e il Santuario regionale di Santa Maria nel Bosco, arricchendo così la loro esperienza con la storia e la cultura locali.







Una pausa rigenerante è stata poi dedicata agli squisiti prodotti tipici della regione, gustati in un’area picnic immersa nel verde dei boschi circostanti. L’avventura ha poi proseguito con l’arrivo di altri motociclisti provenienti da Catanzaro e Cosenza, formando così un lungo serpentone di passione e condivisione.

Nel pomeriggio, il gruppo si è diretto verso Soverato, una delle perle della costa calabrese, dove è stata scattata la classica foto di gruppo sul lungomare. Dodici ore trascorse tra le montagne e il mare, un’esperienza indimenticabile che ha permesso a tutti i partecipanti di ammirare la bellezza mozzafiato della Calabria da una prospettiva unica.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, ringraziando calorosamente tutti i partecipanti e lasciando intravedere nuove avventure in sella alle due ruote nel prossimo futuro. L’appuntamento è già fissato per i prossimi giri in moto, pronti a continuare a esplorare e promuovere le meraviglie del territorio calabrese.