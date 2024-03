Share on Twitter

Share on Facebook

La Kroton Nuoto ha brillato ancora una volta durante il recente fine settimana di gare, affrontando con determinazione la seconda tappa della Coppa Fin Calabria settore Master. Con ben 19 atleti in competizione, il forte gruppo master guidato dal presidente Hrytsenko ha confermato il proprio valore, consolidando il proprio status come punto di riferimento per la società pitagorica.

I risultati ottenuti sono stati eccezionali, testimonianza del duro lavoro svolto dalla squadra sotto la guida del direttore tecnico Roberto Fantasia. In particolare, spiccano il record regionale stabilito da Salvatore Blaconà nei 100 dorso M40 e il primo posto conquistato dalla staffetta 4×50 mista, composta da Gisella Condemi, Luana Catanzariti, Luca Vrenna e Alessandro Capozza, i quali non solo hanno raggiunto la vetta del podio ma hanno anche stabilito un nuovo record regionale.







ADVERTISEMENT

“La nostra soddisfazione va oltre i record e le medaglie”, ha confermato Fantasia, “è gratificante vedere come tutti i nostri atleti si siano comportati con passione e dedizione sin dall’inizio di questa stagione, dimostrando un impegno costante e una determinazione senza pari”.

La Kroton Nuoto continua dunque a scrivere pagine di successo nel panorama delle competizioni regionali, confermando il proprio impegno nel promuovere lo sport e nell’incoraggiare l’eccellenza atletica tra i suoi membri.