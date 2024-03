Share on Twitter

Il 2 e 3 marzo 2024, a San Pietro Artanago (SA), si è svolto il primo Campionato Italiano Giovani di Pancrazio Athlima, organizzato dalla FIJLKAM, la federazione numero uno in Italia per gli sport da combattimento riconosciuti ufficialmente dal CONI. Il torneo ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia, determinate a conquistare il prestigioso titolo.

La palestra Warpedo Ciro’ Marina, sotto la guida del Maestro Pirillo, ha schierato 11 atleti per la loro prima esperienza, tutti determinati a fare la differenza e a portare a casa il titolo di Campioni d’Italia.

I risultati ottenuti dai ragazzi sono stati straordinari, con diverse medaglie conquistate in varie categorie di età e discipline. Tra i vincitori spiccano nomi come Francesco De Simone, Noemi Murano, Agnese Panetta, Angelica Amodeo, Aurora Mauro e molti altri, ognuno dimostrando un impegno e una determinazione fuori dal comune.







Nonostante il successo, il Maestro Pirillo esprime una nota di delusione per alcune decisioni arbitrali che hanno penalizzato i suoi atleti, soprattutto nelle competizioni a squadre. Tuttavia, rimane orgoglioso dei risultati ottenuti e vede queste sfide come opportunità per i suoi ragazzi di migliorare e crescere sempre di più.

Il Pancrazio, anticamente chiamato Pankration, è la prima disciplina di arti marziali al mondo, creata dai Greci e inclusa nei primi giochi olimpici insieme alla boxe e alla lotta. Questa disciplina unisce la lotta e il pugilato, creando uno stile di combattimento completo e affascinante.

Con i suoi risultati eccezionali, la scuola Warpedo Ciro’ Marina si è classificata tra le migliori cinque società d’Italia, aggiudicandosi un meritato secondo posto nel campionato, confermando così il proprio valore e il talento dei suoi atleti nel panorama nazionale del Pancrazio Athlima.