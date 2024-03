Share on Twitter

Nella mattinata del 15 marzo 2024, a Cirò, i ragazzi di quinta elementare e terza media dell’Istituto Comprensivo Lilio hanno partecipato ad un incontro con i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina sui temi della legalità e dell’educazione civica. Questa particolare lezione è stata l’occasione per trattare tematiche delicate ed attuali, come il bullismo, il cyber bullismo e le conseguenze, anche gravi, che alcune condotte possono provocare in chi subisce: ma anche sicurezza stradale – con particolare riferimento ai monopattini e alle biciclette elettriche – contrasto alle sostanze stupefacenti e alla criminalità organizzata.

Non sono mancate, poi, numerosissime domande e curiosità poste dagli studenti, sulle funzioni istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, sulle modalità di arruolamento, sulle uniformi, ma anche in merito a casi concreti, e relative a come comportarsi qualora si assista alla commissione di un reato.

I Carabinieri, nel corso della mattinata, hanno cercato di sciogliere tutti i dubbi e le curiosità poste dai ragazzi, evidenziando, in particolar modo, il ruolo dei giovani cittadini quali attori nella diffusione della legalità.







Questo incontro rientra nella pianificazione che, da anni, l’Arma dei Carabinieri svolge nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Istituzione e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzato ad accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole.