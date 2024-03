Nel suggestivo contesto della sala consiliare, si è svolta una conferenza di risonanza eccezionale, intitolata “Una Scuola con Aloysius Lilius”, presso l’Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio di Cirò. Questo evento ha visto la partecipazione del Sindaco Mario Sculco, della Dirigente Graziella Spinali, del Parroco Massimo Sorrentino e del Vescovo Sua Eccellenza Angelo Raffaele Panzetta. Moderata con maestria dalla giornalista Giusy Regalino, la conferenza è stata un momento di riflessione e apprendimento sulla figura di Aloysius Lilius, animato dagli studenti della scuola secondaria che hanno presentato con fervore la vita e le opere di questo illustre personaggio.

L’eccezionale impegno degli studenti Gabriele Arcuri, Daniele Frustillo e Maria Chiara Apa nel presentare in modo chiaro e dettagliato la storia di Aloysius Lilius ha catturato l’attenzione di tutti i presenti, suscitando un senso di ammirazione e di apprezzamento per il loro impegno e la loro dedizione.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Sua Eccellenza il Vescovo, il quale ha condiviso un messaggio di speranza e di fede, promettendo di impegnarsi per reperire ulteriori materiali sulla vita di Lilius presso il Vaticano. Questo impegno rappresenta una novità importante, poiché sottolinea il desiderio di portare la figura di Lilius oltre i confini locali, trasformandola in un simbolo di ispirazione e di riconoscimento anche a livello internazionale.

La presenza del Vescovo alla conferenza sottolinea l’importanza di questo tributo a Aloysius Lilius, evidenziando il suo significato non solo storico, ma anche religioso e culturale. La sua partecipazione rappresenta un forte sostegno alla diffusione della conoscenza e della consapevolezza riguardo alla figura di Lilius, contribuendo così a preservare e valorizzare il patrimonio culturale della comunità locale.







ADVERTISEMENT

A seguito della conferenza, la giornata ha proseguito con un altro momento emozionante presso la Chiesa di San Giovanni, dove è stata rappresentata la storica “Tavola della Bella Cicerinella” in abiti d’epoca. Questa rappresentazione, curata con passione e preparazione dai giovani partecipanti, ha regalato un ulteriore momento di bellezza e di autenticità, confermando il talento e la dedizione dei ragazzi coinvolti.

In conclusione, l’evento “Una Scuola con Aloysius Lilius” si è rivelato non solo un omaggio alla memoria di questo grande personaggio storico, ma anche un’occasione per celebrare i valori della conoscenza, della fede e della cultura che egli incarna. Grazie all’impegno e alla partecipazione di tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, la figura di Aloysius Lilius continua a risplendere come un faro di ispirazione per le generazioni presenti e future.